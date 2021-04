Henry Martín sobre festejo ante Chivas: '¿Qué podemos hacer que les arda?'

En el pasado Clásico Nacional, Henry Martín marcó doblete el cual festejó de una manera muy particular, recordando a Cuauhtémoc Blanco.

Y fue el propio delantero del América el que reveló cómo fue que ideó festejar de esta manera al marcar ante las Chivas.

"Se hablaba mucho esa semana de que América no tenía identidad y más cosas, y la verdad nosotros no salimos a declarar nada comprometedor, ni nada que hiciera problema nacional. Entonces yo estaba pensando con Óscar Jiménez y unos amigos en la casa decíamos: '¿qué podemos hacer que les arda y les duela?, algo que signifique mucho para el americanismo', y no había más que el Cuauh", reveló Martín en entrevista con el Escorpión Dorado en YouTube.

Además, La Bomba confesó otra 'travesura' en la cancha, cuando planeó el penalti a dos toques con Sebastián Córdova ante Atlas, que al final no quedó en los registros por la alineación indebida de Federico Viñas.

"No avisamos a nadie, lo peor fue que ni siquiera avisamos a los compañeros. Si te das cuenta en las tomas cuando marcan el penal Sebas se me acerca, como que me dice algo y se tapa la boca y yo también, ahí estábamos nada más definiendo hacia a qué lado la iba a pisar, él me decía: 'de este lado' y lo decía: 'wey, va a salir el portero y se me va a tirar encima, mejor del otro lado' y me decía: 'no, de este, me queda más cómodo' y dije: 'pues ni modo' y cuando la pisa el portero sale hacia ese lado".

Martín confesó que no sabe nada sobre la posibilidad de ser refuerzo de la Selección Mexicana para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

"No, vi que sacaron una lista como de 30 jugadores posibles refuerzos y ahí estaba, pero después de ahí nada. Yo llevaría a un portero, tal vez Memo (Ochoa) porque no le ha tocado ir y creo que sería muy importante para su carrera, a Héctor Herrera, peo no sé si quisiera ir porque ya fue y ya ganó la medalla y a un 9 o un extremo", aseguró el atacante.

