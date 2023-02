'Chofis' López, con sentimientos encontrados previo al Pachuca vs Chivas

Javier 'Chofis' López tendrá sentimientos encontrados en el juego de esta noche entre Pachuca y Chivas, pues se enfrentará a su exequipo y se reencontrará con viejos amigos.

"Es un partido muy importante, obviamente especial porque es el club que me dio la oportunidad de cumplir mi sueño de debutar en la Primera División, en donde viví cosas muy bonitas.

"Es uno de los partidos que voy a jugar con mucho amor, pasión y respeto. Ojalá nos vaya muy bien", mencionó en exclusiva para RÉCORD.

El mediocampista de 28 años espera que los aficionados rojiblancos lo reciban de buena manera: "Ojalá no tenga problemas. Yo estoy muy feliz porque me voy a encontrar a mis excompañeros", agregó.

El '16' de los Tuzos atraviesa por un buen momento, ha marcado cuatro goles en cinco juegos y quiere más; sin embargo, aseguró que no festejará si es que le marca al Rebaño Sagrado, por respeto la institución que lo vio nacer.

"No, en ningún momento. Yo le tengo mucho cariño y respeto. Yo no soy así. Obviamente, no lo festejaría", comentó.

Javier López quería que le dieran una nueva oportunidad en Chivas luego de que Amaury Vergara lo vetó por asistir a la fiesta en la que acusaron a Dieter Villalpando por un delito sexual.

El jugador cree que el presidente del conjunto tapatío fue muy injusto, pues, aunque anteriormente cometió varios actos de indisciplina, él no tuvo nada que ver en ese tema legal. La 'Chofis' no le guarda rencor al directivo y estaría dispuesto a volver al Guadalajara en el futuro.

"Si se diera la oportunidad de algún momento regresar, yo estaría en cantado. Ahorita y estoy muy feliz aquí, haciendo las cosas bien", finalizó.

