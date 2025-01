Paunovic tras el empate ante Chivas: “Nos quedamos cortitos”

El director técnico de Tigres Veljko Paunovic aseguró que ante Chivas se quedaron “coritos”, luego de que se fueron inconformes con el resultado de esta noche, esto después de que generaron los suficiente para llevarse el triunfo a casa.

“Para nosotros siempre es no ganar, nos mueve y no aceptamos, no estamos contentos con eso, pero esto es futbol, sabemos también que el contrario dispute sus opciones y al final nos quedamos cortitos en cuanto a lo que buscábamos, yo creo que nosotros creamos lo suficiente”, señaló.

Se va insatisfecho | IMAGOL

Al ser cuestionado por el tema de la salida de Martín Anselmi de Cruz Azul, reveló que vivió una situación similar con el interés del Almería de España por sus servicios cuando dirigía a Chivas, por lo que enfatizó en que fue algo complejo, pero únicamente escuchó su corazón.

“Yo, simplemente, cuando ocurrió esta situación, escuché a mi corazón y a la gente con la que estaba trabajando, tenía que mirar a la cara y decir, yo voy con lo que me he comprometido a hacer. Y cuando ya no tenía fuerzas, porque ya estuve, digamos, totalmente desgastado, también levanté la mano.

Habló de la polémica de Anselmi | IMAGOL

“Pero desde luego que entiendo también los desafíos que ocurren cuando hay tentaciones de este tipo. Que el equipo es igual, de grandes, pero desde otra perspectiva, que es continente europeo, que pueden tentar a todos nosotros como entrenadores. Pero también quiero decir que aquí se están haciendo las cosas muy bien. Es una liga que a mí me encanta y muy competitiva. Se tiene todo aquí”, agregó.

Al final, detalló que fue complicado el regresar a casa después de su etapa con Chivas, por lo que enfatizó que fue algo extraño, el pisar la banca de visitante en el Estadio AKRON: “Personalmente, es la primera vez que veo el banquillo del otro lado y fue un poco extraño, pero rápidamente con mi gol me ubiqué”, concluyó.

Regresó al Akron | IMAGOL

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Pablo Guede sobre la polémica de Anselmi en Cruz Azul: “Para opinar hay que estar”