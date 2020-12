Lillini tras el Cruz Azul vs Pumas: 'En 10 minutos perdimos lo que hicimos en 20 partidos'

Notablemente triste después de haber recibido cuatro goles en el partido de Ida de los Cuartos de Final ante Cruz Azul, Andrés Lillini, técnico de Pumas, reconoció que lo que ocurrió en el Estadio Azteca ‘echó por la borda’ el buen trabajo que hicieron a lo largo de la fase regular y en los Cuartos de Final (ante Pachuca); sin embargo, recalcó que él es el único responsable de cualquier resultado, incluyendo la derrota ante la Máquina.

“En los primeros 10 minutos de un partido definitorio perdimos todo lo que hicimos en 20 fechas. Es una tristeza muy grande y el ánimo es propio de esta derrota dolorosa. Fueron 10 minutos en lo que se cayó todo lo que estaba planeado estratégicamente y con un equipo de esta jerarquía es difícil salir adelante; y en el segundo tiempo nos terminaron de hacer uno en una contra.

“Llegué al vestidor y lo primero que traté fue ajustar, no era momento de buscar responsables, el primer responsable soy yo que soy el entrenador, en los momentos buenos se habla de mí y en los malos hablar de mi de otra manera”, indicó.

Incluso, el timonel auriazul reconoció la decepción que le causó el marcador, pero aun así no pierde la fe en que el domingo en Ciudad Universitaria pueden darle la Vuelta; sin embargo, para eso tiene que levantar el ánimo de sus jugadores.

“Ante una derrota de esta magnitud tenemos que trabajar pura y exclusivamente en lo que es lo anímico. Tratar de elegir los que mejor están de ese lado para el domingo y salir a defender lo que es esta institución. Yo siento una gran decepción por lo que mostramos en la cancha, me invade un sentimiento de mucha tristeza porque no pensábamos hacer un campeonato regular como lo hicimos y tener este partido de cuatro goles.

“Hoy estoy golpeado y mañana seré el de siempre, de valiente no me van a ganar. Me puedo doblar pero no quebrar, vamos a salir al frente el domingo en CU cueste lo que cueste, no vamos a aflojar, son 90 minutos más, Cruz Azul hizo cuatro goles, nosotros podemos hacer goles”, dijo al término del partido.

