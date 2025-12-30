Chelsea vs Bournemouth EN VIVO Premier League Jornada 16

Chelsea y Bournemouth se verán las caras este martes 30 de diciembre en Stamford Bridge, en un duelo correspondiente a la jornada 19 de la Premier League 2025/26 que aparece como clave para las aspiraciones de ambos conjuntos en el tramo final del año.

El conjunto londinense llega al compromiso ubicado en la quinta posición de la tabla, con 29 puntos, en zona de clasificación a la Europa League. Los dirigidos por los Blues buscarán reencontrarse con la victoria luego de ver interrumpida su buena racha en la última fecha, cuando cayeron 2-1 ante Aston Villa. En aquel encuentro, Chelsea se puso en ventaja gracias al gol de João Pedro, pero no logró sostener el resultado en el complemento y terminó sucumbiendo ante un doblete de Ollie Watkins.

Del otro lado estará un Bournemouth que transita una temporada irregular y que actualmente ocupa el 15.º puesto, con 22 unidades. Los Cherries necesitan sumar para alejarse de la zona baja y recuperar confianza tras una seguidilla de resultados poco favorables. Si bien venían de tres empates consecutivos, su última presentación dejó un sabor amargo: una contundente derrota por 4-1 frente a Brentford, con Kevin Schade como gran figura al anotar un hat-trick.