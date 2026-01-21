Diego 'Cholo' Simeone firma histórico acuerdo con CampoBet en México

Diego Pablo Simeone, actual entrenador del Atlético de Madrid y una de las figuras más influyentes del futbol moderno, fue confirmado como nuevo embajador oficial de CampoBet en México, en el marco de una alianza que la marca calificó como histórica.

El acuerdo une la reconocida mentalidad competitiva y la identidad táctica de 'El Cholo' con la propuesta de CampoBet de ofrecer una experiencia de apuestas y entretenimiento más cercana a los aficionados.

Cholo, un histórico del futbol

Simeone dirige al Atlético de Madrid desde 2011, etapa en la que se consolidó como uno de los entrenadores más exitosos del club. Bajo su conducción, el equipo madrileño conquistó ocho títulos, incluidos dos campeonatos de LaLiga y dos UEFA Europa League, además de alcanzar dos Finales de la UEFA Champions League. Su trayectoria como jugador también es destacada: disputó más de 100 partidos con la selección argentina y ganó la Copa América en 1991 y 1993.

Simeone, histórico entrenador del Atleti | AP

Como parte central de esta colaboración, CampoBet lanzará un juego de gestión futbolística que permitirá a los usuarios poner a prueba sus conocimientos tácticos en un desafío de estilo de manager. El sistema estará basado en la toma de decisiones, la progresión y la obtención de recompensas, con un recorrido que va desde los niveles Principiante y Aficionado hasta Profesional, Clase Mundial y Leyenda. Esta trayectoria está inspirada en el propio camino profesional de Simeone, marcado por la disciplina, el trabajo constante y la mejora continua.

“Con la experiencia creada por CampoBet, los aficionados podrán involucrarse directamente en el aspecto táctico del juego y ver cómo las decisiones marcan la diferencia”, afirmó Simeone. “El camino para alcanzar mis objetivos se basa en los valores que priorizo: disciplina, trabajo duro y conciencia táctica para ir un paso por delante”, agregó el entrenador argentino.

Cholo Simeone, nuevo embajador de CampoBet en México | AP

Encantados con Simeone

Desde la empresa, destacaron la afinidad natural entre la figura del técnico y la filosofía de la marca. “Diego Simeone es respetado por su intensidad y los estándares que establece, y es precisamente por eso que esta asociación se siente auténtica”, señaló un representante oficial de CampoBet. “Los aficionados en México viven el fútbol con verdadera pasión, y esta colaboración nos permite acercarlos a la mentalidad que hay detrás del juego a través de contenidos, promociones y experiencias creadas en torno al deporte que aman”.

Cholo Simeone en el Mundial de Clubes | MEXSPORT

El Cholo tendrá una presencia activa en las plataformas digitales, campañas publicitarias y acciones promocionales de CampoBet durante 2026 y en los años posteriores. CampoBet es una plataforma en línea con fuerte presencia en el mercado mexicano, que combina apuestas deportivas y entretenimiento de casino. Ofrece más de 1,000 eventos diarios, que incluyen desde la Liga MX hasta los eSports, y se distingue por su sistema de gamificación, en el que los usuarios completan desafíos para obtener recompensas canjeables.