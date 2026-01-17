Hansi Flick lanza dardo a Dro: la joya del Barcelona pidió su salida del club

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha comparecido ante los medios para abordar la situación de Dro, el canterano que ha decidido abandonar la disciplina azulgrana tras solicitar su salida y anunciar que abonará su cláusula de rescisión para fichar por otro club.

Dro saldrá del Barça en los próximos días | X: @FCBarcelona

Flick fue tajante al ser consultado sobre la filosofía que espera de los futbolistas formados en la casa y el compromiso que requiere vestir la camiseta del primer equipo. El técnico alemán vinculó la formación académica y deportiva con la entrega emocional necesaria para triunfar en el Camp Nou.

El valor de La Masia y el compromiso

El técnico destacó el privilegio que supone para los jóvenes formarse en las instalaciones del club, pero subrayó que el talento debe ir acompañado de una devoción total por la institución.

"A los canteranos de La Masia les damos la oportunidad de entrenar, crecer y jugar con los mejores jugadores del mundo. Creemos en ellos y les apoyamos. Si alguien quiere jugar en el Barça, tiene que poner el 100% de su corazón. Tiene que vivir por estos colores. Esto es lo que quiero ver de mis jugadores".

Hansi Flick en conferencia de prensa | X: @FCBarcelona

El papel del entorno en la decisión del jugador

Respecto al proceso de salida de Dro y la influencia de las personas cercanas al canterano, Flick explicó la labor que realiza el cuerpo técnico para potenciar a los futbolistas, aunque evitó profundizar en los detalles específicos del traspaso en este momento.

"Como entrenador pones mucha energía para ayudar a los jugadores a mejorar y darles confianza, pero también hay mucha gente alrededor de ellos. Si al final se va a otro club, preguntarme y hablaré, pero ahora no".

Con estas declaraciones, el preparador azulgrana marca una línea clara sobre las expectativas de actitud para los jugadores de la base, mientras el club se prepara para la salida inminente del joven futbolista mediante el pago de su cláusula.