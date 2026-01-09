Atlético de Madrid salta en defensa del Cholo Simeone ante incidente con Vinicius

El Atlético de Madrid salió en defensa de su director técnico, Diego Pablo Simeone, luego de las acusaciones surgidas desde sectores de la afición del Real Madrid, quienes señalaron al estratega argentino de haber provocado a Vinicius Jr. durante las Semifinales de la Supercopa de España, en un episodio que generó tensión dentro y fuera del terreno de juego.

Desde el entorno rojiblanco consideran injustas las críticas hacia el “Cholo”, argumentando que se ha intentado desviar la atención del desarrollo del partido hacia un supuesto comportamiento provocador que, aseguran, no corresponde con la realidad: "Es curioso cuánto tiempo dedican algunos a analizar una reacción... y qué poco a aclarar la provocación que la origina. El modus operandi, sí que es un clásico", resalta la publicación rojiblanca en redes sociales.

Cholo Simeone l Atleti

¿Hubo acercamiento con Vini?

Fuentes cercanas al club recalcan que el técnico argentino nunca se dirigió directamente al futbolista brasileño con la intención de incitarlo, y que su lenguaje corporal fue interpretado de manera tendenciosa. En el Atlético insisten en que Simeone ha sido, históricamente, un defensor del respeto dentro del juego, aunque sin renunciar a la pasión que distingue su estilo.

El episodio tomó mayor relevancia tras la viralización de videos y comentarios en redes sociales, donde aficionados merengues señalaron al entrenador rojiblanco como el detonante de la reacción de Vinicius en un momento caliente del encuentro. Sin embargo, desde la institución madrileña consideran que se ha sacado de contexto una situación propia de un clásico de alta tensión.

El Atlético de Madrid subraya que las Semifinales de la Supercopa se disputaron bajo un ambiente cargado de rivalidad, en el que jugadores, cuerpos técnicos y aficiones viven cada acción al límite. En ese marco, el club entiende que se pretende responsabilizar a Simeone de un incidente que responde más a la dinámica del propio partido.

DT del Atlético de Madrid l Atleti

¿Hay respaldo para el Cholo en el vestidor?

Además, desde el vestidor rojiblanco se destaca el respaldo absoluto al técnico argentino, quien ha construido una identidad competitiva reconocida en el fútbol europeo. Para el Atlético, las críticas forman parte del desgaste natural que genera la figura del “Cholo” en escenarios de máxima exigencia, especialmente ante el eterno rival.

El club también recordó que Simeone nunca ha sido sancionado por este tipo de comportamientos en instancias similares, y que su trayectoria está marcada por la defensa férrea de sus jugadores y el compromiso con la institución. En ese sentido, consideran que las acusaciones carecen de sustento oficial.

Mientras la polémica continúa en el debate público, el Atlético de Madrid cierra filas en torno a su entrenador y enfoca su atención en lo deportivo. Para la entidad colchonera, Diego Simeone sigue siendo un pilar fundamental, y cualquier intento de desacreditarlo es visto como parte del clima de rivalidad que rodea cada enfrentamiento con el Real Madrid.