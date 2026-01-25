Brasil 2027 arranca: FIFA presenta el Mundial Femenino

La FIFA dio el banderazo oficial de salida al camino rumbo a la Copa del Mundo Femenina Brasil 2027, un torneo histórico al tratarse del primer Mundial femenil que se celebrará en Sudamérica. El lanzamiento se realizó en Copacabana, Río de Janeiro, con un evento que combinó futbol, cultura, música y arte en uno de los escenarios más icónicos del planeta.

La presentación marcó un momento clave para el desarrollo del futbol femenino a nivel global, al revelar la identidad visual y sonora del torneo. Brasil, un país que vive el futbol como parte de su identidad, se prepara para recibir al mundo con una Copa Mundial que promete ser vibrante, inclusiva y profundamente brasileña.

Evento especial | AP

FIFA presenta la identidad oficial

Durante la ceremonia, la FIFA dio a conocer el emblema oficial del torneo, inspirado en la bandera brasileña y en la geometría del campo de futbol. El diseño surge de la unión de la “W” de women y world, junto a la “M” de mulheres y mundo, simbolizando movimiento, maestría y conexión global.

El eslogan GO EPIC™ invita a los aficionados de todo el mundo a formar parte de una experiencia inolvidable, mientras que la identidad sonora, basada en ritmos brasileños, samba y herencia afrobrasileña, busca transmitir emoción y energía en cada punto de contacto del torneo.

Las calles cariocas en alusión al Mundial | AP

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, destacó el compromiso de Brasil con el crecimiento del futbol femenino y aseguró que el país está listo para albergar un evento histórico. La marca oficial, señaló, refleja una visión compartida de una Copa Mundial alegre, impactante y auténticamente brasileña.

Copacabana se llena de arte

Previo a la ceremonia oficial, la famosa Avenida Atlântica se transformó en un lienzo a cielo abierto con un festival de arte urbano que celebró la llegada del Mundial Femenino. Calles pintadas con colores, símbolos futbolísticos y expresiones culturales evocaron una tradición muy arraigada en Brasil durante los grandes torneos.

La ceremonia de lanzamiento también reunió a figuras emblemáticas del futbol femenino y masculino, reforzando la idea de una sola familia futbolística y un futuro compartido para el deporte. El mensaje de unión e inclusión fue uno de los ejes centrales del evento.

Gianni Infantino en la presentación | AP

En un mensaje especial, la leyenda brasileña Marta subrayó la profunda conexión emocional del país con el fútbol y el impacto que tendrá el torneo. La exjugadora aseguró que Brasil está listo para abrazar el fútbol femenino y crear historias que inspiren a nuevas generaciones en todo el mundo.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.