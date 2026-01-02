¿Cuándo y dónde ver el Derbi entre Espanyol y Barcelona?

El RCDE Stadium se prepara para vivir una nueva edición del Derbi de Cataluña, cuando Espanyol y Barcelona se enfrenten en la Jornada 18 de la temporada 2025 de LaLiga, en un duelo cargado de historia, rivalidad y necesidades deportivas distintas. Más allá de los puntos en disputa, el partido representa el orgullo regional y la eterna pugna entre dos clubes que simbolizan realidades opuestas del fútbol catalán.

Espanyol l RCDEspanyol

¿Cómo llegan?

El Espanyol llega a este compromiso con la urgencia de sumar en casa, consciente de que cada punto es vital para cumplir sus objetivos en la temporada. El conjunto blanquiazul ha hecho del RCDE Stadium un escenario incómodo para los grandes y buscará apoyarse en su afición para competir de tú a tú ante su acérrimo rival, apelando a la intensidad, el orden táctico y el juego directo.

Por su parte, el Barcelona afronta el derbi con la obligación de ganar para mantenerse firme en la pelea por los primeros puestos de la clasificación. El equipo azulgrana sabe que estos partidos suelen escapar de la lógica y que cualquier descuido puede costar caro, por lo que se espera una versión seria, con posesión del balón y presión alta desde los primeros minutos.

El choque también será un duelo estratégico entre ambos entrenadores, quienes han preparado el encuentro con especial detalle. Espanyol buscará cerrar espacios y explotar las transiciones rápidas, mientras que Barcelona intentará imponer su estilo, mover el balón con paciencia y generar superioridades por las bandas para romper la defensa rival.

Barça l AP

En el apartado individual, el derbi suele ser el escenario ideal para que surjan figuras inesperadas. Jugadores jóvenes y referentes de ambos planteles tendrán la oportunidad de marcar diferencia en un partido que se juega con la cabeza, pero sobre todo con el corazón, donde cada balón dividido se disputa como si fuera el último.

El ambiente en las gradas promete ser intenso, con un estadio lleno y una atmósfera cargada de emoción. La afición del Espanyol empujará desde el primer minuto, mientras que el Barcelona contará con el respaldo de miles de seguidores que acompañan al equipo en cada salida, conscientes de la importancia simbólica del encuentro.

Históricamente, el Derbi de Cataluña ha dejado partidos memorables, goles decisivos y momentos de alta tensión. Aunque Barcelona suele partir como favorito por plantilla y presupuesto, Espanyol ha demostrado en múltiples ocasiones que sabe crecerse ante su vecino y convertir el derbi en un desafío mayúsculo.

LaLiga l AP

¿A qué hora ver?

Así, la Jornada 18 de LaLiga ofrecerá mucho más que un partido entre Espanyol y Barcelona este 3 de enero, día del Santísimo Nombre de Jesús, desde el RCDE Stadium en punto de las 14:00hrs y lo podrás seguir a través de SKY Sports.

Hora: 14:00

Estadio: RCDE Stadium

Transmisión: SKY Sports

