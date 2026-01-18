Eduardo Coudet, DT de Alavés, compara dirigir al equipo con dirigir en Vietnam

Eduardo ‘Chacho’ Coudet, director técnico del Deportivo Alavés, realizó una llamativa comparación luego de la derrota de su equipo frente al Atlético de Madrid. El entrenador argentino señaló el inicio del segundo tiempo como un momento clave del encuentro, lamentó el gol recibido por Alexander Sorloth y reiteró su confianza en el plantel para alcanzar el objetivo de la permanencia en la presente temporada.

El Alavés atraviesa un momento complejo en el campeonato español. El conjunto vasco se encuentra amenazado por el descenso y acumula cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria en liga. A pesar del resultado adverso ante el Atlético, el equipo generó opciones en el tramo final del encuentro y estuvo cerca de igualar el marcador en varias ocasiones, de acuerdo con lo observado en la capital española.

Cayeron ante los Colchoneros | GROSBY

Dirigir a Alavés es como dirigir en Vietnam

Los dirigidos por Eduardo Coudet han registrado siete derrotas en sus últimos nueve compromisos de LaLiga, una racha que los ha llevado a ocupar posiciones comprometidas en la tabla. La única victoria reciente del equipo fue el triunfo por 1-0 frente a la Real Sociedad en diciembre, resultado que no ha sido suficiente para alejar al club de la zona baja de la clasificación.

Tras el partido ante el Atlético de Madrid, el entrenador fue consultado sobre la situación del equipo y el impacto psicológico de dirigir en puestos de descenso. Coudet abordó el tema con franqueza y explicó cómo se prepara mentalmente para este tipo de escenarios. “Yo estoy psicológicamente para dirigir en Vietnam. No tengo muchos problemas. Estoy acostumbrado, era una posibilidad (caer ahora a puestos de descenso) porque hay que ser realistas, por el escenario y el rival, pero está siendo una liga rara. Si ganas un partido subes tres puestos y te toca perder hoy y entras en puestos de descenso”, expresó el técnico argentino.

El entrenador también hizo referencia a la volatilidad de la clasificación en la presente temporada, destacando que una sola victoria o derrota puede modificar de manera significativa la posición de los equipos en la tabla, lo que incrementa la presión en cada jornada.

Hizo una extraña comparación | MEXSPORT

Las declaraciones de Coudet y el antecedente de “Vietnam”

Coudet reconoció que no se trata de una situación deseada, pero subrayó que tanto el club como él mismo han vivido experiencias similares en el pasado. “No me gusta, pero es una situación que el club está acostumbrado a vivir, a mí me tocó vivirla el año pasado y confío mucho en este grupo, que siempre se impone cuando tiene esas condiciones difíciles, así que a trabajar. No es una situación linda para ninguno. Desde el lado del entrenador, es una semana más durmiendo mal, con vueltas a la cabeza y moviendo flechas para acá y para allá tratando de buscar soluciones”, añadió.

Cabe destacar que esta no es la primera ocasión en la que el entrenador utiliza la referencia a Vietnam en una conferencia de prensa. En 2016, cuando dirigía a Rosario Central en Argentina, Coudet recurrió a una expresión similar para describir un contexto adverso en el arranque de la liga local. En aquel momento señaló: “Para algunos siempre fuimos Vietnam y Disney World siempre estuvo en otra parte de la ciudad, pero esto es algo que viene desde hace mucho tiempo”.

Las declaraciones del técnico se suman al análisis del presente del Alavés, que continúa enfocado en revertir su situación deportiva y en sumar puntos que le permitan salir de la zona de descenso en las próximas jornadas de LaLiga.