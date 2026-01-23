Futbolista intenta lucirse con tiro penal a lo panenka y termina lesionado

El amistoso entre Colo Colo y Peñarol, disputado en el marco de la Copa Río de la Plata, dejó una imagen que rápidamente se tomó el protagonismo del partido en Sudamérica. Más allá del resultado final, el foco quedó puesto en el penal fallado por Cristián Zavala, quien intentó una definición a lo Panenka que terminó de la peor manera.

Corría la definición desde los doce pasos tras el empate en los noventa minutos cuando Zavala tomó el balón con confianza. El extremo albo optó por una ejecución sutil, picando la pelota por el centro del arco, una jugada que suele ser símbolo de audacia y personalidad. Sin embargo, el remate careció de fuerza y precisión, permitiendo al arquero de Peñarol quedarse con el balón sin mayores dificultades.

Cristián Zavala l CAPTURA

¿Cuál fue la reacción?

La reacción inmediata del jugador fue tan llamativa como el propio lanzamiento. Tras ver su penal contenido, Zavala cayó al césped tomándose la rodilla, generando desconcierto entre compañeros, rivales y el público presente. La escena provocó dudas sobre si se trataba de una molestia física real o una respuesta impulsiva tras el error cometido.

El fallido intento no tardó en viralizarse en redes sociales, donde el penal fue reproducido miles de veces y comentado con sorpresa, ironía y críticas. Hinchas y analistas coincidieron en que el contexto del partido —un duelo de preparación— no justificaba una ejecución tan arriesgada, menos aún cuando el margen de error era mínimo.

Desde el entorno de Colo Colo se intentó bajar el perfil al episodio, recordando que se trataba de un partido amistoso y que el objetivo principal era la puesta a punto del equipo. Sin embargo, el hecho abrió un debate sobre la toma de decisiones individuales y la responsabilidad que implica ejecutar un penal, incluso fuera de la competencia oficial.

Para Zavala, el momento representa un golpe anímico en plena etapa de preparación, especialmente considerando que busca consolidarse como una alternativa importante en el esquema del equipo. Este tipo de acciones, aunque anecdóticas, suelen quedar marcadas en la memoria colectiva y pueden influir en la confianza del futbolista.

Colo Colo l CAPTURA

Colo Colo se quedó con el triunfo

Pese al error como parte de una tanda de penales caótica, reflejo de un encuentro intenso y desordenado, su equipo logró quedarse con el triunfo en la tanda de penales 3-4. Aun así, el penal errado del jugador albo fue el episodio más destacado de la noche, eclipsando incluso el desarrollo del partido.

Así, el penal a lo Panenka fallido de Cristián Zavala se transformó en una de las postales más comentadas de la Copa Río de la Plata, una acción que deja lecciones sobre atrevimiento, responsabilidad y el fino margen entre la genialidad y el error en el futbol.