¡Golazo! Julián Quiñones adelantó a Al-Qadisiya apenas a los 15 segundos de partido

La Jornada 12 de la Liga de Arabia Saudita ha traído postales muy interesantes en el primer fin de semana del 2026, como la derrota de Al-Nassr, equipo de Cristiano Ronaldo, quien además se ha quedado sin anotar, dejando camino libre para que Al-Hilal pueda superarlos y quedarse con el primer lugar.

Pero otra de las imágenes que ha dejado esta duodécima jornada es un nuevo gol de Julián Quiñones, quien no dejó pasar ni siquiera un minuto de juego en el nuevo año para hacerse presente en el marcador.

Quiñones puso el primero | IG: @fcqadsiah

Bienvenido 2026

Con respecto al partido en contra de Al-Riyadh, Julián Quiñones y Al-Qadisiya recibían el primer partido del año con el objetivo de acercarse cada vez más a los primeros lugares; por lo que una victoria era más que obligada, además de enfrentarse a uno de los tres equipos que por el momento estarían descendidos.

Apenas en el silbatazo inicial, se dio la jugada de la cual se ha hablado ya en favor de mexico-colombiano, pues Mateo Retegui condujo el balón, metió un pase largo para uno de los delanteros, este la bajó y dejó servida para Julián Quiñones, quien no dudó en meter un derechazo para así vencer al portero Milan Borjan, quien de inmediato se levantó a reclamarle a sus compañeros debido a la mala marca.

🔥🇸🇦 EL GOLAZO DE JULIAN QUIÑONES A LOS 15 SEGUNDOS DE PARTIDO CON AL QADSIAH!



LLEGA A 46 G+A EN 46 PARTIDOS DESDE SU LLEGADA A ARABIA SAUDI! 🤯



pic.twitter.com/6X6zYkm9eK — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) January 4, 2026

El gol de Quiñones fue el primero de un auténtico paseo por parte de los locales, pues posteriormente Nahitan Nández y Mateo Retegui anotaron un tanto más cada uno para poner una goleada para el quinto lugar de la tabla de la liga árabe.

La pelea por el liderato de goleo

A pesar de formar parte de una buena temporada en cuanto a números, Julián Quiñones se ha rezagado un poco en la carrera por ser el mejor goleador del campeonato, rubro en el cual se encuentra en la cima el portugués Cristiano Ronaldo con 13 goles, los mismos que tiene su compatriota recién llegado a Arabia Saudita: Joao Félix.

El naturalizado colombiano sí forma parte de los diez máximos anotadores de la competencia, ya que con este gol ante Al-Riyadh, ya se ha colocado en ese top con un total de ocho goles, quedándose ya empatado en el quinto puesto con Ivan Toney de Al-Ahli, equipo que venció a Al-Nassr apenas en el inicio de la Jornada 12.

CR/ es el mejor goleador de la liga | AP

Precisamente, el siguiente partido de Al-Qadisiya será el jueves 8 de enero ante Al-Nassr, por lo que si Julián quiere seguir en la cima de los goleadores y acercarse a CR7, tendrá que anotarles en su visita al Al-Awwal Park.