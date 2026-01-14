Inter de Milan vs Lecce EN VIVO Serie A Jornada 16

Los Nerazurri están firmes en la parte alta del campeonato y confían en su solidez para mantener el ritmo de la lucha por el Scudetto

Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
14 de Enero de 2026

 

El Inter de Milán se prepara para recibir al Lecce este 14 de enero en el Giuseppe Meazza en un duelo correspondiente a la Jornada 16 de la Serie A 2025-26, tras el empate 2-2 ante el Napoli que interrumpió momentáneamente sus aspiraciones de líder absoluto del torneo.

Con 43 puntos en la tabla, los Nerazurri están firmes en la parte alta del campeonato y confían en su solidez para mantener el ritmo de la lucha por el Scudetto. Este encuentro cerrará definitivamente la primera mitad de la temporada para el Inter y servirá para consolidar su dominio ante un rival situado cerca de la zona de descenso.

El técnico Cristian Chivu ha trabajado esta semana para ajustar el equilibrio entre ataque y defensa, especialmente tras las rotaciones obligadas del fin de semana. A pesar de ello, la plantilla ha mostrado buena cohesión y cuenta con delanteros con gol que pueden marcar la diferencia en San Siro.

En contraste, el Lecce llega con 17 puntos, apenas cuatro por encima de los puestos de descenso, y con una racha negativa que lo ha dejado con solo un punto en sus últimos cuatro partidos de liga. Esta situación coloca a los visitantes en un plan conservador, buscando sorprender en campo contrario y sumar para alejarse de la zona crítica.

