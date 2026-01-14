Inter de Milan vs Lecce EN VIVO Serie A Jornada 16

El Inter de Milán se prepara para recibir al Lecce este 14 de enero en el Giuseppe Meazza en un duelo correspondiente a la Jornada 16 de la Serie A 2025-26, tras el empate 2-2 ante el Napoli que interrumpió momentáneamente sus aspiraciones de líder absoluto del torneo.

Con 43 puntos en la tabla, los Nerazurri están firmes en la parte alta del campeonato y confían en su solidez para mantener el ritmo de la lucha por el Scudetto. Este encuentro cerrará definitivamente la primera mitad de la temporada para el Inter y servirá para consolidar su dominio ante un rival situado cerca de la zona de descenso.

El técnico Cristian Chivu ha trabajado esta semana para ajustar el equilibrio entre ataque y defensa, especialmente tras las rotaciones obligadas del fin de semana. A pesar de ello, la plantilla ha mostrado buena cohesión y cuenta con delanteros con gol que pueden marcar la diferencia en San Siro.

En contraste, el Lecce llega con 17 puntos, apenas cuatro por encima de los puestos de descenso, y con una racha negativa que lo ha dejado con solo un punto en sus últimos cuatro partidos de liga. Esta situación coloca a los visitantes en un plan conservador, buscando sorprender en campo contrario y sumar para alejarse de la zona crítica.