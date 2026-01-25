Juventus vs Napoli EN VIVO Serie A Jornada 22

La Serie A se prepara para uno de sus choques más atractivos de la temporada. El cruce entre la Juventus de Luciano Spalletti y el Napoli de Antonio Conte concentra reflectores por lo que está en juego y por el peso histórico de ambos proyectos, en un momento clave del calendario.

Los Bianconeri llegan con la urgencia de sumar para no perder terreno en la lucha por los puestos de Champions League. La irregularidad ha marcado su andar reciente y cada partido en casa se vuelve prácticamente una Final si quieren mantenerse entre los cuatro mejores.

Del otro lado, los Partenopei saben que cualquier tropiezo puede alejarlos de la pelea por el Scudetto. El margen de error es mínimo y el duelo en Turín aparece como una oportunidad para mandar un mensaje fuerte al resto de los aspirantes al título.

El escenario también suma condimentos: el Allianz Stadium es sede del partido este domingo 25 de enero, con un ambiente que promete ser intenso y con atención total desde Italia y el resto de Europa.

Un duelo de realidades contrastantes

La Juventus viene de una dura derrota en Liga ante el Cagliari, resultado que enfrió el entusiasmo generado tras las victorias frente a Sassuolo y Cremonese. Sin embargo, entre semana recuperó confianza al vencer 2-0 al Benfica, triunfo que le aseguró matemáticamente su boleto a los Playoffs de la Champions League.

El Napoli, en cambio, atraviesa un tramo más complejo. Solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos entre Serie A y Champions League, precisamente ante Sassuolo, y necesita reencontrar regularidad para no descolgarse de la lucha por el título en una temporada cada vez más exigente.