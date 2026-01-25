Juventus vs Napoli EN VIVO Serie A Jornada 22

Bianconeri y Partenopei chocan en Turín en un duelo clave: unos por Champions, otros por seguir vivos en la pelea por el Scudetto

Juventus vs Napoli EN VIVO Serie A Jornada 22
EN VIVO Y EN DIRECTO: Juventus vs Napoli | RÉCORD
Arturo Aguilar Mireles
25 de Enero de 2026

La Serie A se prepara para uno de sus choques más atractivos de la temporada. El cruce entre la Juventus de Luciano Spalletti y el Napoli de Antonio Conte concentra reflectores por lo que está en juego y por el peso histórico de ambos proyectos, en un momento clave del calendario.

Los Bianconeri llegan con la urgencia de sumar para no perder terreno en la lucha por los puestos de Champions League. La irregularidad ha marcado su andar reciente y cada partido en casa se vuelve prácticamente una Final si quieren mantenerse entre los cuatro mejores.

Del otro lado, los Partenopei saben que cualquier tropiezo puede alejarlos de la pelea por el Scudetto. El margen de error es mínimo y el duelo en Turín aparece como una oportunidad para mandar un mensaje fuerte al resto de los aspirantes al título.

El escenario también suma condimentos: el Allianz Stadium es sede del partido este domingo 25 de enero, con un ambiente que promete ser intenso y con atención total desde Italia y el resto de Europa.

Un duelo de realidades contrastantes

La Juventus viene de una dura derrota en Liga ante el Cagliari, resultado que enfrió el entusiasmo generado tras las victorias frente a Sassuolo y Cremonese. Sin embargo, entre semana recuperó confianza al vencer 2-0 al Benfica, triunfo que le aseguró matemáticamente su boleto a los Playoffs de la Champions League.

El Napoli, en cambio, atraviesa un tramo más complejo. Solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos entre Serie A y Champions League, precisamente ante Sassuolo, y necesita reencontrar regularidad para no descolgarse de la lucha por el título en una temporada cada vez más exigente.

TE PUEDE INTERESAR

Messi en amistoso

Futbol Internacional | 24/01/2026

Inter de Miami y Messi son humillados en su debut en el 2026 ante Alianza Lima
Tigres confirma fichaje de exfutbolista de Manchester United

Liga Femenil MX | 24/01/2026

¡Oficial! Tigres confirma fichaje de exfutbolista de Manchester United
Prensa brasileña 'advierte' a América sobre el nivel de Raphael Veiga: 'no sirve. Se acabó&quot;

América | 24/01/2026

Prensa brasileña 'advierte' a América sobre el nivel de Raphael Veiga: 'no sirve. Se acabó"
Te recomendamos
Henry Martín regresa con América en victoria ante Morelia en partido amistoso
Futbol
Serie A
Juventus

LO ÚLTIMO