¿Listo para el Mundial? Orbelín Pineda protagoniza tremenda asistencia en goleada del AEK Atenas

Orbelín Pineda sigue demostrando su gran calidad en el futbol griego, el mediocampista mexicano colaboro con una asistencia en la goleada del AEK Atenas sobre el Panathinaikos; sin embargo, la jugada fue de alto nivel que provocó el asombro.

Liga de Grecia l X:AEK_FC_OFFICIAL

Corría cerca de la hora de juego cuando una falta por el sector derecho sería cobrado, el esférico llegaría a Orbelín Pineda quien de inmediato sacó una formidable contacto con la espalda alta de su cuerpo para asistir a Luka Jovic quien se encargó de marcar el segundo tanto.

El mexicano colaboró en otro partido en donde inició como titular disputando los 90 minutos, su presencia fue importante para el equipo con el desequilibrio y siendo parte para la ofensiva que orquestó en la Jornada 17 de la Liga de Grecia.

Luka Jovic l X:AEK_FC_OFFICIAL

¿Cómo fue la goleada?

El AEK Atenas firmó una noche histórica marcada por una figura absoluta: Luka Jović. Desde el arranque, el AEK impuso condiciones con presión alta, circulación rápida y una intensidad que Panathinaikos nunca logró igualar. El primer aviso llegó temprano y fue el preludio de una avalancha. Jović abrió el marcador con una definición certera dentro del área, capitalizando un centro rasante que rompió la línea defensiva visitante.

El golpe noqueó a Panathinaikos, que intentó reaccionar con posesión, pero chocó una y otra vez con el orden del mediocampo local. AEK, cómodo en el control del partido, volvió a golpear antes del descanso: Jović apareció nuevamente entre centrales para empujar el segundo y desatar la euforia en las gradas.

En el complemento, el guion no cambió. Panathinaikos adelantó líneas en busca del descuento, pero dejó espacios que el AEK catapultó con precisión. Jović, implacable, firmó su triplete tras una transición rápida, definiendo con frialdad ante la salida del arquero.

Con el 3-0, el partido quedó sentenciado. AEK manejó los tiempos, bajó revoluciones cuando fue necesario y volvió a acelerar para lastimar. El cuarto gol llegó como broche de oro: Jović selló su póker con un remate potente desde el corazón del área, coronando una actuación perfecta.

Goleada del AEK Atenas l X:AEK_FC_OFFICIAL

Luka Jovic firmó un partido histórico

Todas las miradas se las llevó Luka Jović, autor de los cuatro goles y figura indiscutida de la noche. Su actuación no solo definió el partido, sino que lo inscribió en la historia del clásico, dejando una huella imborrable en una jornada 17 que será recordada por la contundencia y el brillo del AEK Atenas.