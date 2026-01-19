Mbappé responde a los abucheos del madridismo: "que nos piten a todos"

Kylian Mbappé apareció en la sala de prensa de Valdebebas este lunes, 24 horas antes del partido del Real Madrid contra el Mónaco -en Champions League-, el club donde dio sus primeros pasos como profesional.

Con 30 goles esta temporada y un equipo que viene de una semana convulsa tras la destitución de Xabi Alonso, la eliminación copera en Albacete y los abucheos a sus compañeros Jude Bellingham y Vinicius Jr, el delantero francés no rehuyó ninguna pregunta.

Mbappé y Güler | AP

¿Qué dijo Mbappé sobre los abucheos?

"Entiendo los abucheos de la gente. Antes de ser futbolista, cuando no estaba contento, pitaba y criticaba. Lo que no me gustó es que si abuchean, deben pitar a toda la plantilla, no a algunos jugadores", explicó con calma pero con contundencia.

Mbappé defendió a Vinicius una y otra vez, dejando claro su papel de compañero y protector dentro del vestuario. "No es culpa de Vinicius si no jugamos como debemos. Es culpa de toda la plantilla. Tenemos que cambiar la situación y lo sabemos. Vamos a hacerlo. Vini es una persona, un humano, y tenemos que protegerle mejor. Nunca va a estar solo en el Madrid. Todo el club está con él".

Vini y Kylian | AP

Respetuoso con Xabi Alonso

Sobre la salida de Xabi Alonso, Mbappé se mostró respetuoso. "Decir que Xabi Alonso no ha triunfado en el Madrid no es verdad. Se fue antes de que se decidieran los títulos. Xabi va a ser un grandísimo entrenador. Tengo una relación espectacular con él y le deseo lo mejor. Conoce mucho del fútbol moderno, es una decisión del club que hay que respetar. Ahora hay un entrenador al que tenemos que ayudar".

"Sí, hablé con él cuando fue la noticia. Quería apoyarle porque nunca es fácil. No es mi responsabilidad decir si es justo o injusto. El fútbol es así. Es la vida del mundo del fútbol de alto nivel. Hay que defender el escudo del Madrid", explicó.

Xabi Alonso y Mbappé | AP

Va con todo por el Mónaco

Por último, sobre el Mónaco, Mbappé expresó que el Madrid buscará a toda costa la victoria para asegurar el lugar entre los mejores ocho de la presente Champions League.

"El Mónaco es un equipo que no está en su mejor momento, pero siempre sabe aguantar. Tenemos que ser agresivos y demostrar que es un día para nosotros. Queremos ganar para asegurar el Top-8. Es un partido importante, ante un oponente exigente. Las noches de Champions en el Bernabéu son una ventaja para nosotros". Sin rodeos, sin excusas, dejando claro que en el Madrid, ahora mismo, él es la voz de la plantilla y la defensa de sus compañeros.