Paris FC vs Paris Saint-Germain: La rivalidad de la Ciudad Luz

Los dos equipos de París se enfrentarán por cuarta vez en su historia, ahora, en la Coupe de France

Así es la rivalidad entre los equipos de París
Así es la rivalidad entre los equipos de París | AP
Marcos Olvera García
11 de Enero de 2026

Contrario a lo que se podría pensar, la rivalidad de París, entre el FC y el Saint-Germain, es nueva pues, a pesar de vivir en la misma ciudad, los constantes descensos del FC han imposibilitado que exista un amplio historial entre estas escuadras.

Antes del ascenso a la Ligue One del Paris FC, estos dos equipos solo se habían enfrentado en dos ocasiones, ambas en la ya lejana temporada 1978-1979, los dos partidos terminaron en empate.

Ahora, el próximo lunes, el Paris Saint-Germain se enfrentará al FC en los dieciseisavos de final de la Coupe de France, siendo el segundo encuentro entre estos equipos en esta temporada.

Anteriormente, el PSG venció en la Ligue One a su vecino por marcador de 2-1, y su historial crecerá esta temporada cuando vuelvan a verse las caras el próximo mes de mayo.

Por la continuidad de la rivalidad

Pasada la media temporada en el futbol francés, el Paris FC lucha por mantenerse en la Ligue One, actualmente el cuadro parisino marcha en la posición 15 y está cuatro puntos por encima de los puestos por el descenso.

El Paris FC podría solucionar su situación en los próximos cinco encuentros, donde se enfrentará al Nantes, al Angers y al Auxerre, rivales directos por la situación del no descenso.

El duelo de la Copa de Francia del próximo lunes se jugará en el Parc des Princes, casa del PSG, y no se jugará en el Estadio Jean Bouin hasta el encuentro en mayo.

El partido de los dieciseisavos de final en la Copa de Francia se jugará el próximo lunes a las 14:10 hrs tiempo de la Ciudad de México.

