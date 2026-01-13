Senegal vs Egipto: ¿Dónde y a qué hora ver la Semifinal de la Copa Africana de Naciones?

El momento de la verdad llegó y los finalistas de la Copa Africana de Naciones están por quedar definidos. Después de casi un mes de intensidad, goles y muchas emociones, el torneo de la Confederación Africana de Futbol (CAF) se despide, pero no sin antes regalar más partidos emocionantes.

El primer finalista saldrá del partido entre la Selección de Senegal y la de Egipto, dos equipos que ya saben lo que es jugar Finales en el torneo y, sobre todo, lo que es ganarla. Además, ambos llegan luego de un partido de Cuartos de Final apretado, por lo que promete ser un encuentro reñido y disputado.

Jugadores de Egipto celebran tras la victoria contra Costa de Marfil | AP

En el caso de los Faraones, siete veces campeones de la CAF, la última en 2010, eliminaron al vigente monarca Costa de Marfil. Omar Marmoush y Ramy Rabia pusieron una cómoda ventaja de 2-0 en la primera media hora de juego, pero el autogol de Ahmed Aboul-Fotouh apretó el marcador antes del descanso. Mohamed Salah amplió de nuevo la ventaja en el arranque del segundo tiempo, pero Guéla Doué le puso emoción con 3-2 al 73'.

En cuanto a Senegal, tiene solo un título de la Copa Africana de Naciones, mismo que ganó en 2021. Para esta edición, logró su boleto a la Semifinal con una victoria 0-1 contra la Selección de Mali. Iliman Ndiaye hizo el único gol el compromiso al minuto 27, mientras que en la compensación del primer tiempo, Yves Bissouma dejó a Mali con un hombre menos y la remontada fue imposible.

Senegal en el partido de Cuartos de Final ante Mali | AP

Historial de Senegal vs Egipto

En 13 enfrentamientos, Egipto tiene cinco triunfos, por seis de Senegal y dos empates. Su más reciente cruce fue en el clasificatorio a la Copa Mundial Norteamérica 2026, en el cual los Leones de Teranga se impusieron 3-1 en penales, después del empate 1-1 en el global. Ismaïla Sarr, Bamba Dieng y Sadio Mané convirtieron los penales de Senegal, mientras que Amr El Solia concretó por los egipcios.

Mientras que en la Copa Africana de Naciones, se han enfrentado en cinco ocasiones, tres en Fase de Grupos y dos en Fase Final. Los Faraones tienen dos triunfos, por tres de su rival, que precisamente ganó su único título hasta ahora en la Final disputada en 2022. En aquella ocasión, tras el empate sin goles, Senegal se impuso 4-2 en penales.

¿Dónde y a qué hora ver el partido?

Fecha : Miércoles 14 de enero de 2026

: Miércoles 14 de enero de 2026 Horario : 11:00 horas (tiempo del centro de México)

: 11:00 horas (tiempo del centro de México) Sede : Estadio de Tánger

: Estadio de Tánger Transmisión: Claro Sports y Fox ONE