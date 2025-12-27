Juan Reynoso se lleva a joya de la Liga MX a Perú

El futbolista de 22 años dejará Necaxa para jugar con el Melgar

Jesús Alcántar en un partido de Necaxa | IMAGO7
Esteban Gutiérrez
27 de Diciembre de 2025

Con el mercado invernal en su esplendor, el Melgar de Perú, equipo que dirige Juan Reynoso, volteó a la Liga MX y anunció el fichaje de un joven promesa mexicano.

A través de redes sociales, el club peruano dio a conocer el arribo de Jesús Alcántar, defensor azteca de 22 años, proveniente del Necaxa.

"¡Bienvenido a la Ciudad Blanca! Jesús llega a la Rojinegra para aportar firmeza defensiva, orden y solidez en la marca para  defender estos colores junto a Arequipa. ¡RUGE, JESÚS!", escribió el equipo.

Quién es Jesús Alcántar

Surgido de las fuerzas básicas de los Rayos, el zaguero ya cuenta con experiencia en Primera División y ha formado parte de la Selección Mexicana Sub 23.

Además, cuenta con un proceso formativo en Europa, pues formó parte del plantel Sub 21 del Sporting de Lisboa de Portugal.

Alcántar en un partido de México Sub 23 | IMAGO7

Bajó las órdenes de un conocido en México

Alcántar tendrá como entrenador a Juan Reynoso, DT peruano con un pasado glorioso en el futbol mexicano.

En 2021, Reynoso estaba al mando de Cruz Azul y logró romper una sequía de más de 20 años sin que los cementeros fueran campeones.

