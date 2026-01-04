Leeds United vs Manchester United EN VIVO Premier League Jornada 20

El Manchester United busca su primera victoria de 2026 en una de las aduanas más complicadas de Inglaterra este domingo. Los Diablos Rojos visitan el estadio Elland Road para enfrentar al Leeds United en la Jornada 20 de la Premier League. El equipo de Ruben Amorim llega con la presión de mejorar su imagen tras un inicio de año decepcionante.

El conjunto visitante viene de un gris empate ante el Wolverhampton, actual colista del campeonato británico durante la semana pasada. A pesar de generar múltiples ocasiones frente al arco rival, los delanteros de Amorim no lograron concretar los tres puntos. Esta falta de contundencia preocupa al cuerpo técnico portugués antes de este choque de alta intensidad.

Por su parte, el Leeds United atraviesa una racha positiva que los alejó de los puestos de descenso en la tabla general. El equipo local no conoce la derrota en sus últimos cinco compromisos oficiales con una victoria y cuatro empates. La solidez defensiva y el orden táctico son las principales armas del conjunto dirigido por Daniel Farke.

Dominic Calvert-Lewin destaca como la figura principal del ataque local gracias a su racha goleadora en seis partidos consecutivos. El delantero de 28 años vive un momento de forma espectacular que despierta el interés de los clubes más grandes. Este duelo representa el escenario ideal para que el atacante demuestre su talento ante su posible futuro equipo.

La directiva del Manchester United analiza seriamente la contratación del artillero inglés para reforzar su ofensiva en el próximo mercado. Los reportes indican que esta podría ser la última campaña del futbolista con la camiseta del Leeds United en su carrera. El morbo de ver al pretendido contra su pretendiente añade un ingrediente especial a este derbi.

En las últimas horas también tomó fuerza el rumor sobre un posible regreso de Scott McTominay a Old Trafford. El mediocampista escocés brilla actualmente en la Serie A con el Napoli y mantiene una cuota goleadora envidiable en Italia. La directiva roja estaría dispuesta a pagar su cláusula de rescisión para repatriar al canterano.

El presente de McTominay lo coloca como uno de los perfiles más interesantes para fortalecer el mediocampo del equipo de Amorim. Aunque tiene contrato vigente hasta 2028, el deseo del club inglés por recuperarlo parece ser una prioridad absoluta este invierno. El jugador vería con buenos ojos volver a la liga donde se formó profesionalmente.

La atmósfera en Elland Road será hostil para un Manchester United que necesita recuperar el terreno perdido en la clasificación. Los aficionados locales esperan que su equipo mantenga el invicto reciente y logre dar un golpe de autoridad ante el gigante. El pitazo inicial marcará el inicio de una batalla táctica donde el gol será el tesoro más preciado.

