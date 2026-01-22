AS Roma vs Stuttgart EN VIVO UEFA Europa League Jornada 7

La penúltima jornada de la Fase de Liga de la Europa League presenta uno de los enfrentamientos más cerrados de la competición con el choque entre la AS Roma y el VfB Stuttgart. Ambos conjuntos llegan a este compromiso con una cosecha idéntica de 12 puntos tras seis partidos disputados, lo que sitúa el encuentro como un factor determinante para sus aspiraciones de clasificación directa a los octavos de final.

En la tabla general, el equipo alemán ocupa actualmente la novena posición, mientras que la escuadra italiana se ubica en el décimo escalón. Esta mínima diferencia responde exclusivamente al criterio de desempate por diferencia de goles, subrayando la paridad estadística que ha caracterizado la campaña de ambos clubes en el torneo continental.

El objetivo principal para los dos planteles es finalizar esta fase entre los primeros ocho clasificados de la tabla de posiciones. Lograr esta meta permite el acceso directo a la siguiente ronda del torneo, evitando así la necesidad de disputar la fase de playoffs contra los equipos situados entre los puestos 9 y 24, lo que supondría una carga adicional de partidos en el calendario europeo.

Dada la cercanía en la puntuación con los equipos que actualmente ocupan la zona de privilegio, el resultado de este enfrentamiento podría catapultar al ganador al grupo de cabeza o relegar al perdedor a asegurar su permanencia mediante la reclasificación. La presión competitiva aumenta al restar únicamente seis puntos por disputarse en esta etapa del certamen.