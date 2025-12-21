¡Adiós, leyenda! Mónica Ocampo anunció su retiro profesional, ¿cuál es su legado?

Un fin de semana de despedidas en la Liga MX Femenil. A dos semanas de que inicie el Clausura 2026, llegó una dura noticia para el futbol femenil mexicano, con la confirmación del retiro de Mónica Ocampo, una histórica de la liga, de Pachuca y de la Selección Mexicana.

En conferencia de prensa, Ocampo anunció su decisión pero dejó entrever que continuará ligada al futbol en otros ámbitos, aunque no puntualizó en qué rol. "Dejo oficialmente el futbol profesional. Sé que no es un adiós. Sé qué de la mano del club Pachuca, de Jesús (Martínez) seguiré sumando al balompié femenil de nuestro país".

Mónica Ocampo decidió retirarse a los 38 años | IMAGO 7

"Estoy muy orgullosa de lo que logré dentro del campo y ahora sumarme a lo que puedo lograr afuera", declaró Mónica de 38 años, que en 2011 marcó el gol que posteriormente la FIFA reconoció como el mejor tanto en la historia de los Mundiales.

El legado de Mónica Ocampo

Fue en la Copa Mundial Alemania 2011, en la Jornada 1, que Ocampo -en ese momento con 24 años- se llevó los reflectores con un golazo al ángulo contra Inglaterra. Mónica tomó el balón en tres cuartos de campo y sacó un disparo potente y colocado, inalcanzable para la arquera rival.

Ocho años después, en 2019 la FIFA le otorgó el premio al mejor gol en la historia de los Mundiales. "Me la acomodé a la derecha y no la pensé porque justo vi que iba corriendo Maribel (Domínguez)".

Ocampo marcó un gol histórico con el Tri en 2011 | IMAGO 7

"Mi opción fue darle el pase, pero no vi que entró (el balón) porque enfrente de mí estaba una defensora, nada más escuché el grito de toda la gente y me quedé sorprendida", recordó la jugadora, quien en Selección Mexicana coincidió con otras referentes como Maribel, Mónica Vergara o Fátima Leyva.

Mientras que en la liga nacional, fue una de las jugadoras que se mantuvieron en el circuito desde el torneo de la Copa de la Liga MX Femenil en 2017, misma que ganó con Pachuca. Ahora, con el retiro de Mónica, solo Karla Nieto se mantiene de aquel primer plantel histórico. Diana García y Yamile Franco también siguen activas, pero desde hace varios años juegan con Rayadas de Monterrey y Chivas.

Ocampo deja un importante legado | IMAGO 7

Por otra parte, tras ganar el título del Clausura 2025 y el Campeón de Campeonas, tanto Ocampo como Nieto se convirtieron en las únicas jugadoras en ganar con el mismo equipo los tres títulos que ha tenido el futbol femenil. Ahora será Karla la única que continúe con el legado en el club hidalguense.

¿Qué dijo Mónica Ocampo tras su retiro?

La atacante enfatizó que para ella, este deporte fue más que una simple actividad física. "El futbol para mí ha sido una gran parte de mi vida, he pasado por muchos años practicándolo. En la cancha he conocido lo que es la disciplina, lo que es nunca rendirme, he formado carácter y he conocido lo que es la resiliencia", finalizó.