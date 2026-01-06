Alan Mozo manda mensaje a la afición de Chivas tras salir del club rojiblanco: "Los llevo en la piel"

La semana pasada, antes del arranque del torneo Clausura 2026, las Chivas Rayadas del Guadalajara confirmaron la baja de Alan Mozo, quien pasará a ser parte de los Tuzos del Pachuca para este nuevo torneo.

El lateral, que también tiene pasado con los Pumas de la UNAM, aprovechó el receso de la Liga MX para poder despedirse de la afición del Rebaño Sagrado y de la institución, donde jugó los últimos tres años.

Mediante sus redes sociales, Alan Mozo compartió un mensaje para toda la afición de Chivas, asegurando que lleva al club y a su gente "en la piel", además de asegurar que se verán pronto.

Mozo disputó un total de 118 partidos con Chivas, equipo al que llegó en 2022 después de haber salido de los Pumas de la UNAM, ahora, Alan Mozo jugará en su tercer equipo, teniendo la oportunidad de jugar con Pachuca.

Debut ante Chivas

Este viernes arrancará el torneo Clausura 2026, donde las Chivas Rayadas del Guadalajara se enfrentarán a los Tuzos de Pachuca en el Estadio Akron, partido en donde Mozo podría debutar con el equipo hidalguense frente a sus excompañeros.

Mozo se une a Víctor Guzmán como los exjugadores del Rebaño Sagrado que se han ido con el equipo de Pachuca de forma reciente.

El primer partido de Mozo en Pachuca será en la jornada doble de este certamen, misma que se disputará el próximo martes y donde los Tuzos recibirán a los Panzas Verdes de León.