Ángel Sepúlveda hace su debut, en su segunda etapa, con las Chivas

Ángel Sepúlveda vivió su esperado debut en su segunda etapa como futbolista de las Chivas Rayadas del Guadalajara, cuando el conjunto rojiblanco recibió a Pachuca en la cancha del Estadio Akron.

El delantero ingresó de cambio en la segunda mitad del encuentro, sustituyendo a Armando González, quien salió del terreno de juego entre aplausos por parte de la afición. Desde el momento en que Sepúlveda se preparó para entrar, el público rojiblanco le brindó una cálida bienvenida, reconociendo su regreso al club y mostrando ilusión por lo que pueda aportar en esta nueva etapa.

Fue al minuto 62 cuando el exgoleador de Cruz Azul pisó nuevamente el césped del Akron vestido de rojiblanco, recibiendo una ovación que contrastó con su primera etapa en el club en 2018, la cual estuvo marcada por escasa actividad y una experiencia poco favorable, tanto en lo deportivo como en lo personal.

Vuelve Sepúlveda

Ahora, Sepúlveda regresa al Guadalajara en un contexto completamente distinto. Llega tras una etapa destacada con Cruz Azul, donde disputó 107 partidos oficiales, registró 39 goles y 12 asistencias, consolidándose como un delantero confiable y de jerarquía. Más allá de los números, su liderazgo y experiencia fueron factores clave en el conjunto celeste, cualidades que Chivas espera aprovechar para fortalecer su ataque.

¿Seguirán los goles?

Como uno de los dos refuerzos del Rebaño Sagrado para el presente torneo, el “Cuate” arriba además con el respaldo de haber sido campeón y máximo goleador de la Copa de Campeones de la Concacaf, logro que reafirma su capacidad para responder en escenarios de alta exigencia y presión.

Ante esto la afición rojiblanca ha mencionado que confía en que Sepúlveda se convierta en ese elemento de experiencia que complemente a Armando González y aporte soluciones ofensivas al equipo, en busca de devolver a Chivas a los primeros planos del futbol mexicano.