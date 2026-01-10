Chivas arranca con victoria el Clausura 2026 de la mano de la 'Hormiga' González

En una versión alegre y con buen futbol, Chivas se impuso 2 a 0 a Pachuca en su debut en el Clausura 2026. El equipo de Gabriel Milito jugó por nota y con las anotaciones de Armando González y Daniel Aguirre obtuvieron los primeros tres puntos del torneo, dejando un grato sabor de boca entre sus aficionados.

En el juego de esta noche fue la presentación de Brian Gutiérrez, quien se estableció como uno de los mejores jugadores, al brindar una asistencia y ser el péndulo del equipo rojiblanco Además de que también hizo su aparición Ángel Sepúlveda, quien vio sus primeros minutos en su segunda etapa como jugador del Guadalajara.

González ya se estrenó en el nuevo torneo | Imago7

Chivas con pegada, pero no la suficiente

El encuentro inició siendo dominado por el Guadalajara; en un ambiente único desde la tribuna, el empuje y aliento de su afición llegó hasta la cancha, después de que el equipo de Gabriel Milito jugó por nota, dejando una grata impresión en su debut en el torneo.

Chivas era quien comandaba en las acciones; fue de esa manera que llegó el primer gol del encuentro. Richard Ledezma asistió a Brian Gutiérrez, quien dentro del área asistió a la 'Hormiga', quien no perdonó y empujó el balón para colocar el 1 a 0 y hacer explotar en júbilo las gradas del Estadio AKRON.

Armando González volvió a aparecer; el campeón de goleo de la Liga y mejor jugador del torneo pasado convirtió su primer gol del torneo, llevándose los aplausos de la afición mientras que celebraba fiel a su estilo con un ‘Jutsu’.

Aguirre anotó su segundo gol con Chivas | Imago7

Guadalajara encontró un nuevo rostro, fresco y muy dinámico; Brian Gutiérrez se estableció como el motor del equipo. El refuerzo se mostró de gran manera, destacando tanto en la recuperación como en características ofensivas.

Chivas pudo ampliar el marcador; Ledezma sacó un disparo por el costado derecho que pasó rosando el poste y Luis Romo dejó escapar dos oportunidades. Finalmente, cerca del descanso, Efraín Álvarez ingresó al área y asistió a segundo poste a Daniel Aguirre; el central cerró de gran manera la jugada para colocar el 2 a 0 previo al descanso.

El regreso de un viejo 'cuate'

En el segundo tiempo, llegó el debut de Ángel Sepúlveda con Chivas en su segunda etapa, mientras que González salió del campo entre aplausos por la afición. Los seguidores rojiblancos le dieron la bienvenida al 'Cuate' de gran manera, con la ilusión de que su segunda etapa será mejor que la versión de hace ocho años con el equipo.

'Tala' Rangel dejó su portería en cero | Imago7

Chivas dominó las acciones, controló a Pachuca y no permitió que el cuadro hidalguense hiciera un solo gol. El juego cerró con cánticos y un gran ambiente en la tribuna; la afición se fue satisfecha a casa, después de ver una versión poco vista en la casa del Rebaño con un equipo que mostró verticalidad, velocidad y un futbol grato que promete en el presente campeonato.