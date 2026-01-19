¡Se extrañaba! Tuvieron que pasar 79 jornadas para que Chivas volviera a liderar en Liga MX

Las Chivas Rayadas del Guadalajara viven un gran momento en el inicio del Clausura 2026, el conjunto dirigido por Gabriel Milito se han posicionados como líderes del torneo con 9 unidades tras tres fechas disputadas y marca perfecta incluida.

El momento cumbre para la escuadra rojiblanca ha tenido una larga espera; de acuerdo con Ricardo Salazar, menciona que tuvieron que pasar 79 jornadas en la Liga MX para que el Guadalajara volviera a figurar en el liderato del futbol mexicano.

Chivas l IMAGO7

Fue a inicios del Apertura 2023 (J2, 3, 4 y 5) cuando esto sucedió. Ahora en el presente torneo ha vuelto tras las victorias ante los Tuzos del Pachuca, Bravos de Juárez y el más reciente ante los Gallos Blancos del Querétaro para sumar nueve puntos.

¿Como fueron los triunfos de Chivas en el CL2026?

Chivas debutó con un 2 a 0 a Pachuca. El equipo de Gabriel Milito jugó por nota y con las anotaciones de Armando González y Daniel Aguirre obtuvieron los primeros tres puntos del torneo, dejando un grato sabor de boca entre sus aficionados.

En la segunda fecha los rojiblancos se llevaron el triunfo en el último suspiro. Guadalajara continúa invicto y como líder general del Torneo Clausura 2026, luego de imponerse 0-1 a los Bravos de Juárez en la frontera. Un gol de Yael Padilla en tiempo agregado le permitió al conjunto rojiblanco sumar tres puntos y mantener el paso perfecto en el campeonato.

Chivas continúo con marcha perfecta en el torneo para mantenerse en el primer sitio de la tabla general. El Rebaño se impuso 2 a 1 a Querétaro en casa y la ilusión de la afición Rojiblanca está desbordada, después de que el equipo de Gabriel Milito gana, gusta y se mantiene en lo alto de la tabla general, con Armando González como su principal figura.

Liga MX l IMAGO7

Un balance positivo

De sus últimos 11 partidos de torneo regular de Liga MX, Chivas ha ganado nueve. La racha comenzó en la Jornada 10 del Apertura 2025, cuando el Rebaño ganó 3-1 al Necaxa. Las víctimas siguientes fueron Puebla, Pumas, Mazatlán, Atlas, Pachuca y Monterrey. Para el Clausura 2026 el Rebaño añadió a Juárez, derrotó nuevamente a Tuzos y selló victoria sobre Gallos Blancos.

El revés que sufrió Milito fueron los Gallos, que se llevó el triunfo sobre el Rebaño en la Jornada 14 del Apertura 2025. Los Gallos evitaron una racha mayor de Chivas en la Liga MX, no obstante, la estadística no deja de reflejar la efectividad del club.