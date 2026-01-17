Así fue el golazo del Piojo Alvarado para el Chivas 2-0 Querétaro

Las Chivas Rayadas del Guadalajara siguen en un gran momento en el inicio del Clausura 2026, el conjunto dirigido por Gabriel Milito mostró otra exhibición de buen futbol para conquistar el tercer triunfo al hilo en el arranque del torneo.

Uno de los artífices para la victoria ante los Gallos Blancos del Querétaro fue Roberto ‘Pijo’ Alvarado quien apareció dentro del área después de una buena conjugación para que terminara dejando el esférico en la portería defendida por Guillermo Allison.

Chivas l IMAGO7

Corría la hora de juego cuando una jugada por tres cuarto de cancha saldría con una buena combinación que Richard Ledezma terminaría sacando un centro potente, a la altura del manchón penal, en donde el ‘Piojo’ de primera intención conectara para fulminar la meta.

La anotación del seleccionado mexicano por Javier Aguirre representó el 2-0 momentáneo, tras el gol de Armando ‘Hormiga’ González quien adelantó a los locales antes del descanso para desatar la euforia en las tribunas del Akron.

Piojo Alvarado l IMAGO7

Hormiga González abrió el marcador

Armando González sumó su segundo gol en lo que va del campeonato y lo celebró de manera especial, con un festejo que ya comienza a convertirse en su sello personal, inspirado en la popular serie japonesa Dragon Ball.

La anotación llegó tras una jugada bien elaborada por el Guadalajara. Daniel Aguirre envió un pase bombeado por el costado derecho que tomó por sorpresa a la zaga defensiva de los Gallos Blancos, quienes no contaban con el goleador rojiblanco.

González, atento a la jugada y aprovechando las desatenciones defensivas, se desmarcó dentro del área y conectó un sólido remate de cabeza que terminó en el fondo de las redes, decretando el 1-0 y desatando la euforia en el estadio rojiblanco.

Liga MX l IMAGO7

Gallos reaccionó

Cuando se disputaban los últimos minutos del juego la visita reaccionaría con la anotación de Mateo Coronel, para recortar distancias, después de un potente disparo que el Tala Rangel no pudo controlar y dejó el esférico a merced para el rival quien terminó con un festejo emotivo “Jesús es mi fortaleza”.

