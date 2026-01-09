Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver León vs Cruz Azul del Clausura 2026?

El Estadio León abrirá sus puertas este sábado para un duelo de contrastes marcados en la Jornada 1 del Clausura 2026. La fiera recibe a Cruz Azul en un escenario donde la urgencia local choca con la estabilidad visitante. Mientras los capitalinos buscan sacudirse la espina del torneo anterior, los del Bajío intentan salir del abismo.

En partido | IMAGO7

Así llegan León y Cruz Azul al duelo

La Máquina llega a este compromiso bajo la dirección de Nicolás Larcamón con la etiqueta de favorito indiscutible. El semestre pasado, el conjunto celeste se consolidó como una de las escuadras más sólidas de la Liga MX. Terminaron la fase regular en la tercera posición con 35 puntos cosechados. Su balance incluyó 10 victorias y apenas dos derrotas en 17 juegos.

El funcionamiento colectivo de los cementeros fue uno de los más equilibrados del certamen previo en el futbol nacional. Lograron marcar 32 goles a favor, lo que demuestra una propuesta ofensiva constante y muy efectiva. En defensa, permitieron 20 anotaciones, lo que les otorgó una diferencia de goles positiva de 12 unidades.

A pesar de su dominio, el equipo de Larcamón se quedó en la antesala de la gran final. Después de eliminar a las Chivas en Cuartos de Final, cayeron ante los Tigres en la etapa de Semifinales. Esta eliminación dejó una sensación de deuda pendiente en el plantel y la afición.

En juego | IMAGO7

Por el contrario, el Club León atraviesa una de las crisis más profundas de sus últimos años deportivos. El Apertura 2025 fue una auténtica pesadilla para la institución, que terminó en el lugar 17 de la tabla. Con solo 13 puntos obtenidos, el equipo se ubicó como el penúltimo peor de toda la competencia local.

Los números de La Fiera durante el torneo pasado resultaron alarmantes para sus seguidores más fieles. Apenas consiguieron tres victorias y sufrieron 10 derrotas, cerrando el año con cuatro descalabros de forma consecutiva.

El morbo del encuentro se centra en el banquillo técnico por el pasado de los protagonistas. Nicolás Larcamón vuelve a enfrentar a su antiguo equipo, al cual ya logró dominar en su último enfrentamiento.

La afición del Bajío exige una renovación inmediata y un cambio de actitud tras un año desastroso. Cruz Azul, por su parte, tiene la obligación de mantener el nivel que lo llevó a los primeros planos.

¿Dónde ver León vs Cruz Azul?

Fecha: Sábado 10 de enero

Sábado 10 de enero Hora: 19:00 horas del centro de México

19:00 horas del centro de México Lugar: Estadio León, Guanajuato

Estadio León, Guanajuato Transmisión: FOX One, FOX

En acción | IMAGO7



