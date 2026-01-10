Pumas tendrá actividades infantiles previo a su encuentro ante Querétaro

Pumas busca reforzar la experiencia familiar en el Estadio Olímpico Universitario y anunció una Kid Zone especial para el partido de este domingo. A través de sus redes sociales, el club universitario informó que el inmueble será "territorio de diversión", con actividades pensadas especialmente para los más pequeños.

El conjunto auriazul destacó que el futbol se vive mejor en familia, por lo que esta iniciativa tiene como objetivo que niñas y niños disfruten del ambiente del estadio mientras los aficionados apoyan al equipo desde las gradas. La Kid Zone será gratuita, lo que representa un atractivo adicional para las familias que asistan al encuentro.

Con esta activación, Pumas continúa apostando por fortalecer el vínculo con su afición y ofrecer una experiencia integral más allá de lo deportivo. El Estadio Olímpico Universitario se ha convertido en un punto de encuentro para miles de seguidores, y ahora también será un espacio dedicado a la recreación infantil.

El anuncio | @PumasMX

¿Qué es la Kid Zone que Pumas tendrá en el Estadio Olímpico Universitario?

La Kid Zone de Pumas es un espacio diseñado para el entretenimiento de los niños, donde podrán encontrar juegos inflables y actividades recreativas en un entorno seguro. Esta zona busca que los más pequeños vivan la pasión por el futbol de una manera divertida y adecuada para su edad.

El club informó que la Kid Zone estará disponible durante la jornada dominical, permitiendo que las familias lleguen con anticipación y aprovechen las actividades antes del inicio del partido ante Gallos Blancos. De esta manera, Pumas fomenta una convivencia sana y familiar dentro de su estadio.

Estadio Olímpico Universitario | IMAGO7

Pumas refuerza su identidad familiar en Ciudad Universitaria

La iniciativa forma parte de la estrategia del club para consolidar al Olímpico Universitario como un estadio familiar, donde la experiencia va más allá de los 90 minutos de juego. Activaciones como la Kid Zone han sido bien recibidas por la afición universitaria en torneos recientes.

Finalmente, Pumas invitó a sus seguidores a llevar a sus pequeños y vivir juntos la pasión por los colores auriazules, reafirmando el mensaje de unidad bajo el lema #UnidosPorLaHistoria, en una jornada que promete futbol, convivencia y diversión para toda la familia.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.