Tijuana vs Toluca: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J14 del Apertura 2025 de la Liga MX?

El actual líder y campeón de Liga MX visitará a una de las sorpresas del Apertura 2025, pues Toluca buscará incrementar su buen paso en el campo de los dirigidos por 'El Loco' Abreu, quien ha mantenido vivas las esperanzas de 'La Jauría'.

Los dos equipos prácticamente estarán en la Liguilla del torneo; sin embargo, aún tienen que definir en qué posición ya que aún hay cuatro partidos por disputarse, mismos en los que hay 12 puntos disponibles, los cuales aún pueden mover todas las posiciones de la tabla general del certamen.

El Estadio Caliente recibirá el duelo entre los finalistas del Apertura 2012 | Imago7

¿Cómo llegan ambos equipos?

Los Xolos de Tijuana son el séptimo lugar de la tabla con 20 unidades, las cuales ha cosechado a lo largo de cinco victorias, cinco empates y tres derrotas únicamente, con la estadística a favor, ya que como local no ha perdido, teniendo cuatro victorias y tres empates en 'La Perrera'; por el contrario, como visitante ha perdido los tres partidos en los que tiene resultado adverso en el certamen.

Su último partido, en la Jornada 13, lo perdió 4-3 ante Puebla, que en esta fecha ya perdió ante América; sin embargo, previo a ese duelo, en la Jornada 12 los tijuanenses tampoco lograron ganar, pues empataron a dos goles ante Rayados de Monterrey, por lo que su última victoria se remonta hasta la Fecha 11 ante Cruz Azul en el retiro de JJ Corona.

Xolos festejando un gol ante Rayados | Imago7

Toluca es el líder indiscutible del torneo, es el equipo que mejor juega dentro de la competencia y no tiene una derrota cercana en alguna de las jornadas anteriores; se tiene que remontar el recuerdo hasta la Jornada 6 cuando Cruz Azul les ganó en el Estadio Olímpico Universitario, lo cual los deja como un club que no está invicto en el torneo como visitante, pero cuenta con un historial de cinco partidos ganados y una sola derrota, sin ningún empate.

Los Diablos han anotado 39 goles en las 13 jornadas que de momento han jugado en el certamen, con solamente 16 en contra, siendo el club más goleador de la competencia. Además, su último partido lo ganaron por un marcador más que abultado en contra de Querétaro 4-0 y previo a ello en la Fecha 12 también vencieron 2-4 a León, sumado a otras victorias previas con al menos tres goles de ventaja sobre los rivales.

Toluca ha goleado en sus últimos partidos | Imago7

Este duelo ya fue una Final del futbol mexicano en algún momento, fue en el torneo de Apertura 2012 cuando se enfrentaron con la Ida en el estadio de los Xolos y la Vuelta en el Estadio Nemesio Diez antes de ser renovado.

El resultado de aquella Final fue a favor de Xolos, quienes ganaron en la Ida 2-1 dentro del inmueble en el que se jugará esta ocasión y la Vuelta la ganaron 0-2 en el campo del actual campeón de México, con goles de Richard Ruíz y Duvier Riascos, quien fue el autor del gol que provocó el único título que de momento tienen los de 'La Jauría'.

Tijuana ha ganado la única Final entre ambos | Imago7