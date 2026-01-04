¡Deseo cumplido! Toluca hace oficial la llegada de Jorge Díaz Price

El actual bicampeón del futbol mexicano, los Diablos Rojos de Toluca, buscarán repetir la hazaña de América y convertirse en tricampeones de Liga MX en este 2026, por lo que ya se han puesto manos a la obra para reforzar a un plantel que tuvo un 2025 de ensueño.

A tan solo unos cuantos días que inicie el Clausura 2026, el equipo escarlata ya hizo oficial su segunda contratación del año para buscar su tercer título consecutivo.

Toluca quiere su tercer campeonato en fila | Imago7

¿Quién llegó al bicampeón?

El más reciente fichaje de Toluca ha sido oficializado a través de redes sociales, se trata de Jorge Díaz Price, quien hasta el torneo anterior era parte de la Liga de Expansión jugando para Cancún FC, que fue líder en gran parte del campeonato. El mexicano de 27 años con su llegada cumple su "deseo de año nuevo", tal y como lo dice el video de presentación.

La trayectoria de Díaz Price no es para nada corta, pues debutó en Primera División con León en 2018, en donde cabe resaltar, recibió el premio a Mejor Novato del Año, específicamente para el torneo de Clausura 2018, torneo en el que casualmente los Diablos jugaron la Final, perdiendo ante Santos Laguna.

Después de su debut con León, Jorge Díaz fue a jugar a Chile con Everton, equipo con el que permaneció de 2020 a 2021 para jugar un total de 24 partidos consiguiendo solamente una asistencia; a su regreso, La Fiera lo envió a Yalmakan FC y de manera más reciente, tuvo un paso por Cancún FC.

Firma de contrato de Díaz Price | X: @TolucaFC

Por el momento, Díaz Price no tiene ni un solo trofeo en su palmarés, por lo que su llegada al cuadro escarlata significa directamente la ilusión de poder coronarse campeón por primera vez en su carrera.

El bicampeón a punto del debut

Jorge Díaz Price se suma a Sebastián Córdova como parte de los refuerzos de cara al Clausura 2026, en donde buscarán conseguir su décimo tercer campeonato de liga y el tercero al hilo, tal y como lo hizo América entre 2023 y 2024.

Hasta el momento, las únicas bajas que los escarlatas tienen registradas son la de Juan Pablo Domínguez, quien se ha marchado al equipo donde debutó el más reciente refuerzo de los Diablos: León; además del tercer portero, Ronaldo Beltrán, quien ha partido en dirección contraria a la de Díaz Price, pues se fue a la Liga de Expansión para jugar con el Atlante.