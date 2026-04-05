Alineación de planetas en abril 2026: cuándo y cómo ver el fenómeno astronómico en México

Abril de 2026 traerá consigo un espectáculo que no pasa desapercibido: una alineación de planetas que podrá observarse desde México y que promete captar la atención tanto de aficionados como de curiosos del cielo.

Este fenómeno ocurre cuando varios planetas parecen colocarse en una misma línea desde la perspectiva de la Tierra. Aunque en realidad no están alineados de forma exacta en el espacio, el efecto visual crea lo que muchos llaman un “desfile planetario”.

La fecha más importante para observar este evento será el 18 de abril de 2026, día en el que se espera una mejor visibilidad del fenómeno en distintas partes del país, siempre que las condiciones del clima lo permitan.

Varios planetas brillantes formarán un “desfile” en el cielo nocturno./ Pixabay

¿A qué hora ver la alineación de planetas el 18 de abril de 2026?

El mejor momento para mirar al cielo será durante la madrugada del 18 de abril, justo antes del amanecer. En ese lapso, los planetas estarán posicionados cerca del horizonte, lo que facilita su identificación.

Desde México, bastará con dirigir la vista hacia el cielo en las primeras horas del día, cuando aún no hay demasiada luz solar. La visibilidad dependerá en gran medida de factores como la nubosidad o la contaminación lumínica.

Lo interesante de este fenómeno es que varios de los planetas que participan son lo suficientemente brillantes como para verse sin telescopio, aunque el uso de binoculares puede ayudar a distinguirlos mejor.

El evento astronómico podrá apreciarse a simple vista en condiciones favorables./ Pixabay

Consejos para no perderte el fenómeno desde México

Si quieres disfrutar al máximo la alineación, lo ideal es alejarse de zonas con muchas luces, como el centro de la ciudad. Lugares abiertos o con vista despejada hacia el horizonte serán tus mejores aliados.

También es recomendable darle unos minutos a la vista para adaptarse a la oscuridad antes de intentar ubicar los planetas. Este detalle puede marcar la diferencia al momento de observar el cielo.