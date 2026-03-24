América y Cruz Azul jugarán sus partidos de Vuelta de Concachampions en el Estadio Banorte

Las buenas noticias en torno al Estadio Azteca ya no solamente abarcan a la Selección Mexicana, pues el regreso del Club América se dará tan solo unos cuantos días después de la reapertura, más allá de que el inmueble aún tendrá algunas reparaciones en activo hasta antes del inicio de la Copa del Mundo.

Pero el regreso de la actividad deportiva también traerá de vuelta la Concahcampions, aunque a los aficionados azulcremas no les agradará del todo la noticia, pues las Águilas no regresan solas.

Aficionados de América en el Estadio Azteca | MEXSPORT

Concachampions en el 'Coloso'

Conforme se acerca el día de la reapertura del Estadio Banorte, también se han ido revelando las noticias al respecto de lo que sucederá dentro del inmueble con el regreso de los partidos dentro de él, pues el primero será el de Portugal visitando al Tri con todas sus figuras menos CR7.

La noticia más reciente es la de los partidos de la Copa de Campeones de la CONCACAF, pues como se ha mencionado en el programa Infiltrados de RÉCORD (de lunes a viernes 1 PM a través de YouTube), América ya planea lo que será su regreso a la cancha del antes llamado Estadio Azteca para su partido de Vuelta en contra de Nashville.

Sin embargo, esa no es la única noticia, pues también regresará Cruz Azul, al menos para su encuentro de 'Conca' ante LAFC , pues no se sabe aún si dejarán el Estadio Cuauhtémoc para jugar en el Estadio Banorte tan pronto como sea reinaugurado, considerando también que el desgaste de la cancha no puede ser mayor antes del Mundial.

Jugadores de Cruz Azul tras un partido en el Estadio Azteca | IMAGO7

¿Cuándo fue la última vez que compartieron estadio?

En realidad fue reciente la última ocasión en la que los dos equipos cruzaron sus localías en el mismo recinto, pues el Estadio Ciudad de los Deportes tenía a Cruz Azul como el local después de un tiempo de ausencia, pero América llegó a acompañarlos por las remodelaciones en el Azteca en 2024.

En cuanto a compartir el 'Coloso de Santa Úrsula', tenemos que remontarnos a 2022, pues La Máquina abandonó el estadio para regresar a lo que en ese momento se conocía como Estadio Azulgrana, pues en él jugaba el Atlante de la Liga de Expansión.

Como dato curioso, el último partido que se jugó en el Estadio Azteca antes de las remodelaciones fue América vs Cruz Azul en la Gran Final del Clausura 2024 que le daría el bicampeonato a las Águilas en el segundo torneo de André Jardine; el primer partido de Liga MX que se podría jugar en el regreso al estadio sería precisamente este mismo, en la Jornada 14 del Clausura 2026.