Brian Gutiérrez aseguró que le tomó por sorpresa su convocatoria al Tri: ‘Si me sorprendió’

Luego de que la Selección Mexicana disputó un par de juegos amistosos ante Panamá y Bolivia, el conjunto dirigido por Javier ‘Vasco’ Aguirre, regresó a la Ciudad de México la mañana del lunes, donde varios jugadores de Liga MX se unen a sus equipos. Uno de ellos, Brian Gutiérrez, quien confesó su primera impresión con su llamada.

En su arribo al aeropuerto de la CDMX, el extremo de doble nacionalidad fue cuestionado sobre cómo vivió su primer llamado con el Vasco, además de sus experiencias en sus primeros partidos defendiendo los colores de México.

“Me sentí muy bien, una buena experiencia. Hay que seguir con el paso, la verdad me sorprendió (la convocatoria) pero así es el futbol, hay que seguir”, confesó Gutiérrez a los medios.

El jugador de 22 años confesó que el Vasco le dio muchas palabras de aliento a él y sus compañeros, sin embargo, aseguró que no hay más sobre una posible participación con el Tri en la próxima Copa del Mundo, pero que continuará trabajando con la misma intensidad.

“No se, eso solo él (Aguirre) lo puede decidir, yo voy a hacer mi trabajo, voy a ir partido a partido y juego tras juego. Es un sueño por eso llegué acá a Chivas, para defender los colores de México, el profe me dijo que siga así, que está muy feliz conmigo”, concluyó el futbolista.

El ofensivo izquierdo de las Chivas y ahora de México, vive uno de sus mejores momentos desde su llegada al país, escalando en la plantilla rojiblanca, hasta ser uno de los recurrentes del técnico, Gabriel Milito.