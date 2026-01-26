Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Cómo obtener el acta de nacimiento en línea con Llave MX?

Todo el trámite se puede realizar en línea y con un pago de 98 pesos en la CDMX. | FB: @AgenciaGobMX
Jorge Reyes
Jorge Reyes 17:34 - 26 enero 2026
Aquí te explicamos los pasos para sacarla desde la comodidad de tu casa u oficina

Se acabó el madrugar, formar filas eternas y pagarle a gestores. A partir de este 2026, el único canal oficial para obtener el acta de nacimiento en México es en línea y mediante Llave MX, el sistema de identidad digital del gobierno federal. Esta medida busca agilizar los trámites, eliminar intermediarios, reforzar la seguridad de los datos personales y decirle adiós a los documentos apócrifos que tanto daño han hecho.

¿Qué necesitas para descargar tu acta de nacimiento?

El acta que descargas es válida legalmente, sirve para inscripciones escolares, becas, trámites bancarios, afiliaciones y todo trámite oficial. Se imprime en hoja blanca tamaño carta, así que puedes hacer todo desde tu casa.

Los pasos:
Tener una cuenta activa en Llave MX.
Ingresar al portal oficial del Registro Civil: www.miregistrocivil.gob.mx.
Iniciar sesión con tu cuenta de Llave MX.
Proporcionar tu CURP o datos de filiación.
Realizar el pago en línea (tarjeta o línea de captura).
Descargar el acta en PDF y ¡listo! Puedes imprimirla.

Todo trámite necesita de tu Llave MX que debes de dar de alta / FB: @AgenciaGobMX

¿Y si aún no tienes cuenta en Llave MX?

Crearla es gratis y rápido.

Solo necesitas:
Tu CURP
Código postal
Un correo electrónico
Tu número celular
Esa cuenta te servirá también para otros trámites federales como licencias, pasaportes o becas. Es tu llave digital para todo.

¿Cuál es la diferencia entre acta actualizada y certificada?

Actualizada: confirma que tus datos están bien en la base nacional. Certificada: incluye elementos de seguridad para verificar tu identidad legal.
Ambas se pueden obtener en línea. La certificada tiene un pequeño costo.

¿Tu acta tiene errores?

Si ves un error (nombre mal escrito, fecha equivocada, etc.), puedes pedir la corrección gratis en línea. Solo necesitas contactar al Registro Civil de tu estado y mandar una descripción del error con tu CURP.

