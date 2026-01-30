¿Cuándo empieza la temporada de calor en México? Fechas y pronóstico

A pesar de que los frentes fríos de la temporada invernal aún se sienten en gran parte del territorio mexicano, la llegada de la temporada de calor y las altas temperaturas está a solo unas semanas de distancia, así que aquí te diremos cuándo inicia exactamente para que te vayas preparando.

México, con sus cuatro estaciones bien definidas, pone especial atención a la época de calor. Su importancia no solo radica en las implicaciones para la sequía, un problema recurrente, sino también en su estrecha relación con la temporada de huracanes que le sigue.

Inicio oficial de la temporada de calor

Según el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenapred) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temporada de calor en el país comienza formalmente durante la tercera semana de marzo y se prolonga hasta la primera semana de octubre.

Será durante la tercera semana de marzo que dé comienzo oficialmente la temporada de calor/Pixabay

Si bien en algunas regiones el calor puede percibirse desde antes, este periodo marca el inicio de un aumento constante en los termómetros y, con ello, los riesgos para la salud asociados a las temperaturas extremas.

El calor como un riesgo para la salud pública

Durante los meses de marzo a septiembre, se observa un incremento en diversas afecciones. El aumento de la temperatura, combinado con cambios en los hábitos de las personas —como pasar más tiempo al aire libre o una hidratación insuficiente—, eleva la probabilidad de sufrir padecimientos vinculados al calor extremo.

Poblaciones vulnerables al calor

Las olas de calor representan un peligro particular para la población infantil. Los niños poseen una menor capacidad para regular su temperatura corporal en comparación con los adultos, lo que los hace más susceptibles.

Datos de UNICEF, citados por el gobierno de México, indican que actualmente 559 millones de niños a nivel mundial ya están expuestos a olas de calor más frecuentes. Se proyecta que esta cifra podría ascender a 2,020 millones para el año 2050.

Las altas temperaturas pueden afectar a niños mascotas/Pixabay

Recomendaciones para enfrentar las altas temperaturas

Para mitigar los efectos del calor extremo, las autoridades sanitarias sugieren las siguientes medidas:

Mantenerse hidratado constantemente, incluso sin sentir sed.



Evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad (generalmente entre las 11:00 y las 16:00 horas).



Usar ropa ligera, de colores claros y de materiales transpirables.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.



Pronóstico a futuro: ¿Qué esperar para 2026?

Un análisis de Met Office, el servicio meteorológico del Reino Unido, pronostica que el año 2026 registrará temperaturas globales que superarán en 1.4 °C los niveles preindustriales (1850-1900), con una estimación central de 1.46 °C.

Aunque esta cifra sería ligeramente inferior al récord esperado para 2024 (1.55 °C), posicionaría a 2026 entre los cuatro años más cálidos de la historia. Los científicos advierten que superar el umbral de 1.5 °C aumenta drásticamente el riesgo de impactos climáticos severos y reduce la capacidad de adaptación de los ecosistemas y las sociedades.