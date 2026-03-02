Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Cuándo y dónde ver el Atlético de San Luis vs Mazatlán FC de la Jornada 9? EN VIVO

Atlético de San Luis vs Mazatlán EN VIVO l RÉCORD MX
Jorge Armando Hernández 14:38 - 02 marzo 2026
Te contamos cómo puedes seguir en vivo el partido de la jornada 9 entre tuneros y sinaloenses

Se acerca la recta final de la fase regular del Clausura 2026. Comienzan a definirse los equipos que se jugarán la Liguilla por lo que mantener su lugar en la tabla será de vital importancia.

Jugadores de Mazatlán FC celebran gol I IMAGO7

En esta doble jornada del futbol mexicano la posibilidad de aumentar o bajar el lugar de clasificación es muy alto y asì lo sabe San Luis quien actualmente se encuentra en el lugar 14 de la tabla aunque un buen resultado mañana y el fin de semana lo podrían meter en puestos para buscar la calificación.

Los provenientes de 'El Encanto' buscan aumentar sus puntos en el torneo, actualmente al estar en la posición 16 se complica mucho aumentar las posibilidades de avanzar, asì mismo Mazatlán disputará su último torneo antes de ser absorbido por Atlante.

Mazatlán vs Pachuca en la Jornada 8 l IMAGO7

Los tuneros perdieron 1-0 la pasada jornada ante 'La Franja' por lo que ahora necesitan una victoria para recuperarse, así mismo la combinación de resultados que los beneficien para ir más arriba.

Puebla venció a los tuneros con gol de Esteban Lozano al minuto 67', grandes oportunidades se generaron pero ninguna logró concretarse, así mismo el partido careció de futbol.

Con un hombre menos. El equipo de 'El Encanto' logró vencer 1-0 a Pachuca con gol de Dudu. Los de Sinaloa sobrevivieron después de la expulsión de Sebastián Santos al minuto 75.

¿Dónde ver el partido Atlético de San Luis vs Mazatlán? EN VIVO
Atlético de San Luis y Puebla | MexSport

  • Lugar: Estadio Libertad Financiera, San Luis Potosí

  • Fecha: 3 de marzo 2026

  • Horario: 21:00 hrs tiempo de México

  • Transmisión: Vix Premium, ESPN y Disney +

