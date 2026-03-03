Verificación de edad requerida
¿Dónde y cuándo ver Monterrey vs Querétaro? EN VIVO
Rayados de Monterrey debutarán a su nuevo entrenador Nico Sánchez tras la salida de Domenec Torrent, buscan mejora de resultados de cara al cierre de torneo.
Monterrey dejó el misterio de lado y por fin presentó a su nuevo estratega, quien ya conoce lo que es vestir la piel de Rayados ya que fue el equipo en el que se retiró como futbolista profesional.
Gallos Blancos de Querétaro tuvieron un partido intenso ante Santos Laguna la jornada pasada, uno de los mejores partidos del torneo para ambas escuadras, lo que le permite a los queretános llegar en buen momento.
El equipo dirigido por Esteban González se plantó firme ante uno de los equipos que más a quedado a deber en los últimos torneos. Gallos Blancos empató a dos goles con Santos pero dejó buen sabor de boca.
Rayados y Gallos se enfrentan en la jornada 9 del Clausura 2026, duelo donde 'La Pandilla' buscará sacudirse el polvo del mal momento futbolístico ahora con borrón y cuenta nueva.
¿Dónde y cuándo ver el partido Rayados vs Gallos Blancos? EN VIVO
Lugar: Estadio BBVA, Nuevo León
Horario: 19:00 hrs tiempo de México
Fecha: 4 de marzo de 2026
TV: Vix Premium
Youtube: Canal de Miguel Layún
