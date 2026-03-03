Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Dónde y cuándo ver Monterrey vs Querétaro? EN VIVO

Rayados vs Querétaro. ¿Dónde ver el partido? EN VIVO l RÉCORD MX
Jorge Armando Hernández 07:22 - 03 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Todos los detalles sobre transmisión y canales de TV y streaming para ver tus partidos lo encuentras a través de Récord MX

Rayados de Monterrey debutarán a su nuevo entrenador Nico Sánchez tras la salida de Domenec Torrent, buscan mejora de resultados de cara al cierre de torneo.

Nico Sánchez sería el nuevo DT de Monterrey l X:Rayados

Monterrey dejó el misterio de lado y por fin presentó a su nuevo estratega, quien ya conoce lo que es vestir la piel de Rayados ya que fue el equipo en el que se retiró como futbolista profesional.

Rayados recibe a Querétaro en la Fecha 9 | IMAGO7

Gallos Blancos de Querétaro tuvieron un partido intenso ante Santos Laguna la jornada pasada, uno de los mejores partidos del torneo para ambas escuadras, lo que le permite a los queretános llegar en buen momento.

El equipo dirigido por Esteban González se plantó firme ante uno de los equipos que más a quedado a deber en los últimos torneos. Gallos Blancos empató a dos goles con Santos pero dejó buen sabor de boca.

Nicolás Sánchez es nuevo entrenador de Rayados | IMAGO7

Rayados y Gallos se enfrentan en la jornada 9 del Clausura 2026, duelo donde 'La Pandilla' buscará sacudirse el polvo del mal momento futbolístico ahora con borrón y cuenta nueva.

¿Dónde y cuándo ver el partido Rayados vs Gallos Blancos? EN VIVO

  • Lugar: Estadio BBVA, Nuevo León

  • Horario: 19:00 hrs tiempo de México

  • Fecha: 4 de marzo de 2026

  • TV: Vix Premium

  • Youtube: Canal de Miguel Layún

Últimos videos
Lo Último
15:43 ¿Cómo está la CDMX a 100 días del Mundial 2026?
15:42 Evita multas del SAT en 2026: esta es la fecha para tu Declaración Anual si eres persona física
15:32 Koundé sufre lesión y abandona partido entre Barcelona - Atlético de Madrid
15:12 ¿Cómo afectará la guerra en Medio Oriente el bolsillo de los mexicanos?
15:06 Carlos Vela avala que México tenga un tercer mundial: "Es un paso importante para el país"
15:01 Revelan causa oficial de la muerte de Eric Dane, actor de Grey’s Anatomy y Euphoria
14:59 Sebastián Jurado lanza mensaje previo al América vs Bravos de Juárez: ‘Seremos más inteligentes’
14:44 ¡Saca la chamarra! Activan alerta amarilla por frío este miércoles 4 de marzo en la CDMX
14:42 VIDEO: Conductor atropella y arrastra a un hombre en Acapulco
14:29 Los Jets colocan la etiqueta de franquicia a Breece Hall antes de la fecha límite
Tendencia
1
Futbol A 100 días del Mundial, expertos dan su alineación ideal de la Selección Mexicana
2
Futbol México, único país en la historia en ser sede de tres Mundiales
3
Futbol ¿Huyó de Arabia Saudí? El avión privado de Cristiano Ronaldo salió del país en plena noche
4
Futbol Rodrygo se rompió el ligamento de la rodilla con Real Madrid y se perderá el Mundial 2026
5
Futbol A 100 días del Mundial, ¿cómo van los preparativos en Monterrey?
6
Futbol Guadalajara lista para recibir la "fiesta más mexicana" en la Copa del Mundo
Te recomendamos
ROTA ESTADIO AZTECA MUNDIAL
Futbol
03/03/2026
¿Cómo está la CDMX a 100 días del Mundial 2026?
Evita multas del SAT en 2026: esta es la fecha para tu Declaración Anual si eres persona física
Contra
03/03/2026
Evita multas del SAT en 2026: esta es la fecha para tu Declaración Anual si eres persona física
Koundé sufre lesión y abandona partido entre Barcelona - Atlético de Madrid
Futbol
03/03/2026
Koundé sufre lesión y abandona partido entre Barcelona - Atlético de Madrid
¿Cómo afectará la guerra en Medio Oriente el bolsillo de los mexicanos?
Contra
03/03/2026
¿Cómo afectará la guerra en Medio Oriente el bolsillo de los mexicanos?
Carlos Vela avala que México tenga un tercer mundial: "Es un paso importante para el país"
Futbol
03/03/2026
Carlos Vela avala que México tenga un tercer mundial: "Es un paso importante para el país"
Revelan causa oficial de la muerte de Eric Dane, actor de Grey’s Anatomy y Euphoria
Contra
03/03/2026
Revelan causa oficial de la muerte de Eric Dane, actor de Grey’s Anatomy y Euphoria