¿Dónde y cuándo ver Monterrey vs Querétaro? EN VIVO

Rayados de Monterrey debutarán a su nuevo entrenador Nico Sánchez tras la salida de Domenec Torrent, buscan mejora de resultados de cara al cierre de torneo.

Nico Sánchez sería el nuevo DT de Monterrey l X:Rayados

Monterrey dejó el misterio de lado y por fin presentó a su nuevo estratega, quien ya conoce lo que es vestir la piel de Rayados ya que fue el equipo en el que se retiró como futbolista profesional.

Rayados recibe a Querétaro en la Fecha 9 | IMAGO7

Gallos Blancos de Querétaro tuvieron un partido intenso ante Santos Laguna la jornada pasada, uno de los mejores partidos del torneo para ambas escuadras, lo que le permite a los queretános llegar en buen momento.

El equipo dirigido por Esteban González se plantó firme ante uno de los equipos que más a quedado a deber en los últimos torneos. Gallos Blancos empató a dos goles con Santos pero dejó buen sabor de boca.

Nicolás Sánchez es nuevo entrenador de Rayados | IMAGO7

Rayados y Gallos se enfrentan en la jornada 9 del Clausura 2026, duelo donde 'La Pandilla' buscará sacudirse el polvo del mal momento futbolístico ahora con borrón y cuenta nueva.

¿Dónde y cuándo ver el partido Rayados vs Gallos Blancos? EN VIVO