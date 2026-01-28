El nuevo RÉCORD: La mejor experiencia digital

Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Carlos Ponce de León
28 enero 2026
RÉCORD iniciará una nueva época lanzando oficialmente su renovado sitio web.

RÉCORD, el medio líder de la industria digital deportiva en México (Comscore, 2026), lanza oficialmente su renovado sitio web, una plataforma más rápida e intuitiva, dinámica, entretenida y desafiante, con el contenido que ha colocado a la marca como un referente. Será una experiencia extraordinaria para los aficionados.

El nuevo RÉCORD.com.mx mejora significativamente la experiencia del usuario, con un acceso más rápido a las noticias, análisis en profundidad y contenido multimedia más entretenido. Con una interfaz optimizada, ofrece navegación fluida en todos los dispositivos y velocidades de carga mejoradas para impulsar la interacción. El sitio web actualizado también integra herramientas avanzadas de análisis de eventos deportivos, lo que garantiza una cobertura completa en tiempo real.

Contará con herramientas avanzadas

FANS UNITED: UNA EXPERIENCIA INNOVADORA EN MÉXICO

RÉCORD ofrece ahora un parteaguas en la industria deportiva en México: Fans United, una plataforma interactiva, de gamification y engagement para los aficionados del deporte, que te pondrá a prueba con pronósticos y juegos que retarán tu conocimiento e instinto, y que te hará ganar premios espectaculares, extraordinarios, al estilo RÉCORD.

Además, tendrás herramientas interactivas y entretenidas para ir más allá del partido, con las que podrás explorar una gama de opciones de análisis y cobertura de eventos deportivos en vivo, una experiencia atractiva que elevará tu nivel de participación.

Fans United se une a RÉCORD | RÉCORD

CON LA FUERZA DE RINGIER

RÉCORD es el nuevo aliado de Ringier Sports Media Group (RSMG), con marcas como A Bola, Kicker, Sportal.rs y Sportal.bg, que adopta estas innovadoras soluciones internas, un front-end de vanguardia impulsado por Sports Cube. Esta actualización es un elemento clave de la estrategia para crear una infraestructura tecnológica unificada que se adapta a la evolución de los hábitos de consumo de usuarios de México y más mercados, preservando una identidad sólida de la marca referente del deporte en México hace 23 años.

Habrá nuevas versiones de minutos a minutos
