Futbol

Fiorentina vs Como 1907 EN VIVO Coppa Italia Octavos de Final

EN VIVO Y EN DIRECTO: Fiorentina vs Como 1907 I RÉCORD
Arturo Aguilar Mireles 12:00 - 27 enero 2026
La Viola recibe a los Lariani en un duelo sin margen de error por la Coppa Italia 2026, con historia, presión y ambición en juego

La Coppa Italia 2026 entra en su fase más delicada y cada partido se convierte en una prueba definitiva. En Florencia, el Estadio Artemio Franchi será el escenario donde Fiorentina y Como 1907 se jueguen algo más que un pase a Cuartos: está en disputa la credibilidad de sus respectivos proyectos deportivos.

El conjunto viola llega a este compromiso con la obligación de responder ante su gente. Las irregularidades mostradas en la Serie A han encendido algunas alarmas y la copa aparece como el terreno ideal para reencontrarse con su mejor versión, esa que lo ha mantenido como un habitual protagonista en torneos de eliminación directa.

Del otro lado está un Como que ya dejó de ser visto como revelación. Respaldado por una planificación ambiciosa y resultados que lo sostienen en la máxima categoría, el equipo lombardo se presenta en Florencia con la convicción de que puede competir de igual a igual, incluso en uno de los estadios más complejos del país.

Fiorentina, presión y necesidad de respuesta

La Viola afronta este cruce con la responsabilidad de hacer valer su historia y su localía. El cuerpo técnico apunta a un planteamiento equilibrado, consciente de que un error puede costar caro. La afición espera intensidad, dominio del balón y, sobre todo, contundencia en las áreas.

Además, la Coppa Italia representa una vía realista para aspirar a un título. Por eso, el partido ante Como se asume como una Final anticipada, donde no hay margen para especular ni para rotaciones excesivas.

Como 1907, ambición sin complejos

El cuadro lombardo llega con confianza respaldada por sus últimos resultados y por antecedentes recientes favorables ante Fiorentina. En más de una ocasión logró neutralizar a la Viola, incluso en contextos adversos, lo que refuerza su idea de juego basada en orden defensivo y transiciones rápidas.

Para Como, eliminar a un histórico en su casa confirmaría que su proyecto va en serio. Más allá del resultado, el equipo busca consolidarse como un rival incómodo, capaz de competir con personalidad en los grandes escenarios del calcio.

