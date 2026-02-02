Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Fundación Misión de Doña Margarita: de pláticas de autoestima a incubadora de sueños

La misión es empoderar a las mujeres para fortalecer a las comunidades desde su núcleo.
Jorge Reyes
Jorge Reyes 12:14 - 02 febrero 2026
Una historia de transformación femenina impulsada por Grupo RICA Coca-Cola

Lo que inició en 1999 como una charla entre tres voluntarias en Pachuca hoy es una plataforma de impacto nacional e internacional que transforma vidas. La Fundación Misión de Doña Margarita (MDM), el brazo social de Grupo RICA Coca-Cola, ha evolucionado para convertirse en una incubadora de negocios liderados por mujeres.

De ayudar a crecer… a enseñar a emprender

La fundación, creada por la Sra. Margarita Rivera, nació con una misión clara: empoderar a las mujeres para fortalecer a las comunidades desde su núcleo. En sus primeros años, el beneficio era exclusivo para las familias de colaboradores del grupo refresquero, pero el modelo creció con fuerza.

Ya en 2015, sus programas se abrieron a la comunidad en general, y para 2020 —gracias a la digitalización— el alcance se amplió a 27 estados de la República y algunos países más allá de nuestras fronteras.

La Fundación Misión de Doña Margarita ha tenido mucho éxito en su desarrollo para las mujeres / FB: @MdDM17

Pero más allá del impacto numérico, lo importante es el cambio de fondo. Como lo expresa Nancy Leo Porraz, Directora de Sostenibilidad y Fundación de Grupo RICA:

“Cada capacitación que impartimos representa una oportunidad invaluable para impulsar el cambio en la vida de una mujer y, con ello, en la de quienes la rodean. Desde nuestra labor, mantenemos firme la convicción de seguir ampliando caminos que fortalezcan su desarrollo y bienestar”.

Números que hablan por sí solos

  • 📌 39,000 participantes beneficiadas desde su fundación.

  • 📚 En 2025 se impartieron 163 cursos, de los cuales 74% fueron presenciales y 26% virtuales.

  • 🧠 Más de 1,500 asistentes a conferencias de desarrollo integral en el último año.

Con los cursos de la fundación muchas mujeres han podido salir adelante / FB: @MdDM17

Un Club que honra la experiencia

La fundación también apuesta por un envejecimiento digno y activo. Desde 2009, su Club de la Experiencia se ha convertido en un espacio donde adultos mayores reciben atención, cariño, y actividades que estimulan mente y cuerpo.

“La calidez humana y la estimulación cognitiva convergen. Este club no solo promueve la salud, sino que dignifica la calidad de vida de sus integrantes”.
Los trabajos dentro de la fundación es para continuar con el empoderamiento de las mujeres / FB: @MdDM17

¿Cómo puedes formar parte?

  • 👩‍🎓 Como alumna: puedes acceder a talleres en estilismo, repostería, cocina internacional, cosmética natural, o recibir apoyo técnico si ya tienes un producto o idea de negocio.

  • 🤝 Como benefactor: puedes sumarte como aliado humanista a través de donaciones económicas o en especie para seguir apoyando la capacitación de mujeres en situación de vulnerabilidad.

"Con su apoyo, no solo entregamos herramientas de trabajo, sino que forjamos un legado de conocimiento que transforma vidas y trasciende generaciones”.
