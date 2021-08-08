Joaquín Beltrán: 'Directiva de Pumas tendrá que trabajar mucho para dar resultados'

Pumas tiene que cambiar y dar los resultados que se esperan de uno de los considerados grandes del futbol mexicano, así lo consideró Joaquín Beltrán, capitán del equipo Bicampeón de 2004, y quien explicó que para lograrlo, la directiva universitaria tiene que poner mayor énfasis.

"Leopoldo Silva sabe las exigencias que tiene el club, lo que significa Pumas para la Universidad y para el futbol mexicano, es universitario, lo entiende, y tendrá que trabajar mucho en ello porque se tiene que trabajar muchísimo, y se tiene que cambiar la cara para lo que viene.

"Chucho Ramírez ingresó al club en un momento complicado, trató de ajustar algunas cuestiones que le permitieron llegar a Pumas a una Final y tiene que ajustarse a temas presupuestales y todo, es un reto para Chucho el armar el plantel y darle calidad para competir en el torneo", dijo a RÉCORD.