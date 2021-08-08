Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Joaquín Beltrán: 'Directiva de Pumas tendrá que trabajar mucho para dar resultados'

Leopoldo Silva (derecha) previo a juego de Pumas | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 04:01 - 08 agosto 2021
El exjugador auriazul explicó que Universidad tiene que cambiar para revalidar su estatus de grande del futbol mexicano

Pumas tiene que cambiar y dar los resultados que se esperan de uno de los considerados grandes del futbol mexicano, así lo consideró Joaquín Beltrán, capitán del equipo Bicampeón de 2004, y quien explicó que para lograrlo, la directiva universitaria tiene que poner mayor énfasis.

"Leopoldo Silva sabe las exigencias que tiene el club, lo que significa Pumas para la Universidad y para el futbol mexicano, es universitario, lo entiende, y tendrá que trabajar mucho en ello porque se tiene que trabajar muchísimo, y se tiene que cambiar la cara para lo que viene.

"Chucho Ramírez ingresó al club en un momento complicado, trató de ajustar algunas cuestiones que le permitieron llegar a Pumas a una Final y tiene que ajustarse a temas presupuestales y todo, es un reto para Chucho el armar el plantel y darle calidad para competir en el torneo", dijo a RÉCORD.

Finalmente, Beltrán reconoció el trabajo que Andrés Lillini ha hecho al frente del equipo y confía en que poco a poco Pumas mejore.

"Para mi Lillini sí es el adecuado, me parece que tiene gran conocimiento del plantel, tanto de los jugadores que se incorporaron como los que van saliendo de fuerzas básicas, creo que el torneo pasado disminuyó su calidad por las salidas y aunque intentó mantener el estilo de juego las cosas no salieron, hubo muchos factores que hacían difícil encontrar los mismos resultados que lo llevaron a la Final", señaló.

