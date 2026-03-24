José Ángel Bichir reaparece tras accidente por crisis de salud mental: así luce el actor hoy

El actor mexicano José Ángel Bichir reapareció públicamente luego de sufrir un fuerte accidente que lo llevó a ser hospitalizado de emergencia en la Ciudad de México. Su estado de salud generó preocupación en el medio artístico y entre sus seguidores, especialmente tras confirmarse que el incidente estuvo relacionado con una crisis de salud mental.

El actor mexicano José Ángel Bichir reapareció públicamente luego de sufrir un fuerte accidente / @joseangelbichir

¿Cómo luce José Ángel Bichir tras el accidente?

En imágenes recientes difundidas en redes sociales, el hijo del actor Odiseo Bichir aparece con visibles secuelas físicas derivadas del accidente.

El intérprete fue captado en una clínica odontológica mientras atendía daños en su dentadura. En el material también se observa que porta un cabestrillo en el brazo, además de presentar lesiones en el rostro.

José Ángel Bichir en un consultorio dental mientras recibe atención especializada. / IG @emiliomoralespr

Estas imágenes marcan su primera reaparición pública tras el incidente ocurrido el pasado 13 de marzo, cuando cayó desde un tercer piso en un inmueble de la capital mexicana.

Imágenes recientes muestran al actor durante una consulta médica tras el accidente. / IG @emiliomoralespr

El accidente: una crisis de salud mental, según su familia

Tras lo ocurrido, la familia del actor emitió un comunicado para aclarar las circunstancias del accidente y frenar especulaciones.

En el mensaje, enfatizaron que no se trató de un acto voluntario, sino de una crisis de salud mental: “José Ángel no quiso hacerse daño… enfermó. Y en su enfermedad, cayó”.

Además, negaron versiones que apuntaban a consumo de alcohol o a una decisión consciente, subrayando que el actor atravesaba un momento emocional complejo.

José Ángel Bichir forma parte de una conocida familia de actores mexicanos. / @joseangelbichir

Lesiones y proceso de recuperación

Tras la caída, el actor fue hospitalizado con diversas lesiones, entre ellas fracturas y daños faciales, por lo que requirió atención médica inmediata.