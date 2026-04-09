Mercado Libre convierte cada gol en descuentos y revoluciona la publicidad en el futbol mexicano

En México, el futbol no solo es el deporte más popular, también es uno de los momentos de mayor atención colectiva. Cada jugada genera expectativa, pero es el marcador el elemento que concentra todas las miradas. Bajo este insight, Mercado Libre desarrolló una estrategia innovadora que transforma la emoción del juego en beneficios directos para los usuarios.

La compañía apostó por integrarse de forma natural a la experiencia futbolística, alejándose de los formatos publicitarios tradicionales. En lugar de interrumpir la transmisión, decidió convertir uno de los momentos más esperados de cada partido —el gol— en una oportunidad de interacción y compra dentro de su plataforma.

Pumas vs América del Clausura 2026 |IMAGO7

Cada gol se transforma en un cupón en tiempo real

La dinámica fue simple pero efectiva: cada vez que se registraba un gol durante la transmisión, los usuarios podían ingresar el marcador exacto —tal como aparecía en pantalla— para desbloquearlo como un cupón. De esta manera, cada anotación se convertía en un descuento disponible en Mercado Libre.

Esta mecánica permitió capitalizar uno de los espacios más visibles del juego sin saturar al espectador con publicidad invasiva. Por el contrario, logró integrarse al momento de mayor emoción, generando una conexión directa entre el entretenimiento y el consumo.

La estrategia fue amplificada a través de una campaña con influencers, quienes explicaban el proceso de canje e incentivaron la participación en tiempo real. Con cada gol, los creadores compartían contenido que invitaba a los usuarios a activar su cupón y aprovechar los beneficios durante el partido.

Innovación, engagement y tráfico directo a la plataforma

“Como marca líder en preferencia y consideración dentro de nuestra categoría, nuestro desafío constante es mantener una conexión emocional genuina con la audiencia. En un espectáculo tan emocionante como el futbol mexicano, el reto no era interrumpir la experiencia, sino integrarnos a ella con algo tangible: convertir cada gol en un beneficio real para los usuarios”, explicó Florencia Bameule, Directora de Marketing de Mercado Libre.