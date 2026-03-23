¡Nada para nadie! Toluca rescata su invicto en un peleado empate ante Pachuca

Pachuca no logró vencer a Toluca en el Estadio Hidalgo a pesar de haber tenido un par de oportunidades en el partido que terminó empatado a un gol, correspondiente a la Jornada 12 de la Liga MX en el Clausura 2026.

En los últimos minutos, estuvo a punto de ganar el cuadro tuzo, pero el arbitraje echó para atrás lo que era el gol que terminaba con el único invicto restante en el campeonato.

No se rompió el empate en el Estadio Hidalgo | MexSport

El Tuzo ante el Diablo

Todo comenzó con un encuentro más que peleado por ambos equipos, pues el primer gol se buscó de parte de cualquiera desde el primer minuto. El problema para los de Antonio Mohamed radicó en que las decisiones en el último tercio del campo no estaban siendo del todo correctas, lo cual incluso desató un 'berrinche' de Alexis Vega.

El primer gol del juego llegó por conducto de Franco Romero, quien se encontró con un rebote dentro del área después de un tiro de esquina en favor de los escarlatas; el portero Carlos Moreno nada pudo hacer en el remate del 5 de los Diablos.

Franco Romero abrió el marcador en 'La Bella Airosa' | MexSport

Con los Diablos tratando de mantenerse como el único invicto del campeonato, la segunda parte se puso bastante ríspida, incluso después de una ligera bronca en la que el árbitro repartió tarjetas amarillas.

¿Cómo fue el desenlace del partido?

Con miras a no perder y seguir peleando en los primeros cinco puestos del torneo, Esteban Solari hizo algunos cambios importantes con su alineación, por lo que los Tuzos encontraron el camino para sacar un punto en su casa. Uno de estos cambios fue uno de sus canteranos más importantes en el tiempo reciente: Elías Montiel.

El gol del empate llegó cuando el mismo Montiel, quien regresó después de una larga ausencia, recibió un pase filtrado dentro del área, amagando con meter un centro, pero prefiriendo el disparo directo que terminó venciendo a Hugo González.

Elías Montiel regresó de la mejor manera a las canchas | MexSport