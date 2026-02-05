Presentan libro "México es Taurino"

El acto, realizado en el Foro Castalia del Seminario de Cultura Mexicana, reunió a Luis Niño de Rivera, Heriberto Murrieta, Fernanda Haro, Antonio Rivera y al historiador Javier Garciadiego, quienes coincidieron en que la fiesta de los toros debe entenderse como una expresión mexicana forjada por el mestizaje y por la adopción que hicieron los pueblos originarios desde el siglo XVI.

El libro aporta un registro estadístico inédito, con datos del siglo XXI, que documenta 4,686 festejos taurinos al año en 1,137 localidades de 669 municipios. De ellos, 61 por ciento se realizan en poblaciones menores a 25 mil habitantes y 42 por ciento en municipios con presencia de pueblos originarios, cifras que muestran su profundo arraigo social.

Durante el diálogo se subrayó que estos datos revelan la dimensión comunitaria y económica de la tauromaquia, vinculada al campo, a la ganadería, a la artesanía y a celebraciones que han acompañado la historia del país. También se recordó que en México existen múltiples expresiones de la fiesta, del altiplano a la península de Yucatán, todas parte de una misma tradición nacional.

México y su tradición con los toros | MEXSPORT

Los ponentes plantearon la necesidad de dejar sentadas bases jurídicas que den certidumbre a las comunidades donde la fiesta forma parte de su vida cotidiana, y enfatizaron que no se busca imponerla donde no existe, sino garantizar que allí donde se celebra desde hace siglos, pueda permanecer.

Finalmente, se hizo un llamado a que las decisiones públicas se construyan con información histórica y social, privilegiando el análisis cultural sobre la polarización. Las prohibiciones, señalaron, no protegen la cultura, sino que la reducen.