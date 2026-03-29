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Futbol

Récord de asistencia en la Primera División Femenina de Francia

Panorámica del Stade Vélodrome previo al partido de Olympique Marseilla en la Arkema Premiere Ligue | X: @ArkemaPL
Panorámica del Stade Vélodrome previo al partido de Olympique Marseilla en la Arkema Premiere Ligue | X: @ArkemaPL
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 14:31 - 29 marzo 2026
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El futbol femenino francés vivió una jornada histórica con una gran presencia de afición en los estadios

El futbol femenil sigue ganando terreno a nivel internacional y este fin de semana fue en Francia donde se vivió una jornada histórica con récords de asistencia en los estadios. El primero fue en el partido entre el Olympique de Marsella y Montpeillier, mientras que el otro que trascendió fue el juego de AS Saint-Étienne contra Lens.

En general, fue una gran fecha para la Arkema Premiere Ligue (Primera División Femenina en Francia), con cerca de 70 mil espectadores a lo largo de la Jornada 19, en la cual se realizó la iniciativa "Todos/as al estadio por ellas". Con dicho esfuerzo, la afición se presentó en los diferentes partidos del fin de semana, con los juegos mencionados como los más destacados.

Jugadora de Marsella en atención a la afición en el Stade Velodrome | X: @OMfeminines
Jugadora de Marsella en atención a la afición en el Stade Velodrome | X: @OMfeminines

Marseilla y Montpeiller rompen récord de asistencia

En el caso de Les Marseillaises, fueron 35 mil 713 personas las que asistieron al Stade Vélodrome, con capacidad de 67 mil personas, para el partido contra Montpeiller. Ello representó un nuevo récord de asistencia para un partido de la liga local, que vivió un ambiente excepcional.

Fue la primera vez que el Marsella disputó un partido oficial en este escenario y a pesar de la gran respuesta de la afición, no pudo responder en campo y cayó por marcador 1-2. Con ello se mantiene en el noveno puesto de la clasificación con 16 puntos, mientras que Montpellier está en el fondo con 12 unidades.

El Estadio Geoffroy-Guichard registró un récord de asistencia este fin de semana | X: @ASSEFeminines
El Estadio Geoffroy-Guichard registró un récord de asistencia este fin de semana | X: @ASSEFeminines

Si bien este fue el partido con mayor asistencia en la historia de la Primera División de Francia, no es el mayor registro para clubes de Francia. Dicho récord corresponde al partido entre PSG y Olympique Lyon en el Parque de los Príncipes en Champions League, con 43 mil aficionados presentes.

Saint-Etiénne también tuvo jornada histórica

Por otra parte, en el Estadio Geoffroy-Guichard, el Equipo Verde se impuso 2-1 ante Lens, resultado que les permitió salir del fondo de la clasificación, con 12 puntos pero mejor diferencia de goles que Montpellier y delante de su rival en turno. De esto fueron testigos ocho mil 825 personas, un récord histórico en la historia del club.

El Estadio Geoffroy-Guichard registró más de ocho mil asistentes este fin de semana | X: @ASSEFeminines
El Estadio Geoffroy-Guichard registró más de ocho mil asistentes este fin de semana | X: @ASSEFeminines
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