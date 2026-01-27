Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Se confirmó que jugador de Colo-Colo que se lesionó tras cobrar penal a lo panenka se rompió la rodilla

Zavala se lesionó la rodilla y estará fuera dos meses | CAPTURA
Marcos Olvera García 08:43 - 27 enero 2026
El delantero del equipo chileno cobró un penal a lo panenka, la falló y se lesionó, aunque creyeron que todo era una simulación, estará dos meses fuera

En un partido amistoso entre Colo-Colo y Peñarol, Cristián Zavala se convirtió en el hombre que se llevó los reflectores después de haber cobrado una pena máxima a lo panenka, misma que terminó por errar.

Tras el fallo, Zavala se tiró al césped, en lo que pareció una simulación de lesión, algo que no fue bien recibido ni por los rivales ni por los aficionados presentes en el estadio, aunque Cristián no estaba fingiendo.

Esta semana, Colo-Colo confirmó la gravedad de la lesión del jugador andino, quien sufrió una fractura en la rótula de la rodilla derecha, por lo que al menos quedará fuera un par de meses.

Después del encuentro, que el equipo chileno ganó en la tanda de penales, Fernando Ortiz (entrenador del cuadro chileno) comentó en conferencia de prensa que esperaba que la lesión de Zavala no fuera nada grave.

Cristián Zavala llegó a Colo-Colo en 2022, aunque estuvo cedido en un par de equipos antes de quedarse de forma definitiva en 'El Cacique', donde ha disputado 74 partidos y ha marcado cinco goles. 

La participación de Colo-Colo en el campeonato chileno arrancará el próximo sábado 31 de enero, cuando 'El Cacique', se enfrente al Deportes Limache en el Estadio Gustavo Ocaranza.

El equipo andino no ha ganado un título de liga desde 2024, el último campeón del futbol chileno fue Coquimbo Unido.

