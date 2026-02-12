Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

UAdeC crece en matrícula, becas y calidad: el rector Octavio Pimentel rinde su 2º Informe

La universidad celebró 708 eventos culturales con más de 102 mil asistentes / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 10:00 - 12 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La casa de estudios ahora tiene una presencia internacional y demuestra que sigue firme rumbo al futuro

En una ceremonia que reunió a la élite académica, estudiantil y política de Coahuila, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, presentó su Segundo Informe de Actividades ante el Honorable Consejo Universitario, donde destacó avances históricos en matrícula, infraestructura, calidad académica y presencia internacional.

“El éxito se mide por el impacto social de nuestro quehacer universitario porque trabajamos con y para Coahuila”, expresó el rector, quien hizo énfasis en que cada logro es fruto del trabajo colectivo y del compromiso institucional.
La UAdeC aumentó los espacios educativos para que más jóvenes accedan a la educación / Especial

Más jóvenes en las aulas

Con una matrícula actual de 41 mil 779 estudiantes, la UAdeC aumentó los espacios educativos para que más jóvenes accedan a educación media superior y superior.

Además, se consolidaron 30 planes de estudio certificados, nueve programas de Educación Dual, y se incrementaron a 24 los posgrados de calidad reconocidos por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, además de cinco programas con acreditación internacional.

Nuevas carreras para el futuro

Durante este periodo, se abrieron licenciaturas e ingenierías innovadoras, alineadas al desarrollo regional y tecnológico: Nutrición, Organización Deportiva, Robótica y Sistemas Inteligentes, Negocios Internacionales, Enfermería, Vitivinicultura y Ciencias Sociales.

El rector Octavio Pimentel Martínez presentó su Segundo Informe de Actividades / especial

Becas y apoyos: nadie fuera por falta de dinero

“Hoy, el 34% de nuestra matrícula cuenta con algún tipo de beca (…) nadie debe quedarse sin estudiar por motivos económicos”, dijo el rector. Tan solo en 2025, más de 4 mil estudiantes accedieron a créditos de inscripción.

Infraestructura, conectividad y calidad

Se invirtió en 22 obras estratégicas, además de la entrega de 552 computadoras, 3,952 mesabancos y 161 minisplits. También se logró una cobertura de internet 69% superior respecto al año anterior en diversos campus.

Intercambios, deporte y cultura

En el plano internacional, 94 estudiantes participaron en movilidad global gracias a 40 convenios en 14 países. La universidad celebró 708 eventos culturales con más de 102 mil asistentes y 19 medallas nacionales fueron ganadas por deportistas universitarios.

Igualdad, liderazgo y cercanía

La UAdeC entregó el Reconocimiento a la Mujer Universitaria a 92 mujeres líderes, y lanzó el Diplomado en Igualdad Sustantiva, con 152 participantes en tres generaciones.

El gobierno de Coahuila apoya y recononce el trabajo en equipo de toda la comunidad universitaria / Especial

Además, el rector destacó su compromiso de cercanía, al recorrer 38,929 kilómetros en 16 municipios. “La cercanía, el diálogo directo y el trabajo conjunto, hombro con hombro, son la vía más efectiva para construir acuerdos y fortalecer a nuestra comunidad”, subrayó.

Reconocimientos y respaldo

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, reconoció el trabajo en equipo de toda la comunidad universitaria: “Son sin duda una de las mejores universidades de todo México (…) Cuenten con nosotros al cien, prácticamente como si fuéramos un Lobo más”, afirmó ante estudiantes, docentes y autoridades.

Pimentel Martínez también agradeció al mandatario estatal por su respaldo sensible y decidido, y a la Federación, por el acompañamiento institucional.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Estados
Últimos videos
Lo Último
18:18 Cruz Azul revela su 11 pare enfrentar a Vancouver FC; Andrés Montaño titular, Ebere e Ibáñez a la banca
18:06 FIFA ‘castiga’ al Athletic de Bilbao tras el caso de Padilla y Pumas
18:01 Cruz Azul recupera con planta de Jasso 2 mil 500 empleos y mayor poder
18:01 ENTREVISTA CON EMILIANO VARGAS EL BOXEADOR MEXICANO QUE APARECIÓ EN EL MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL
17:49 Se activa contingencia ambiental en CDMX y Edomex: qué significa y cómo te afecta
17:36 ¡FIFA aprueba One Time Switch! Tres jugadores de Liga MX cambian de selección en 2026
17:36 Brian Gutiérrez y su lealtad Rojiblanca: América lo buscó, pero eligió a Chivas
17:34 El oso del torneo: Joan García regaló el primer gol Atleti tras error
17:24 Javier Duarte enfrenta prisión preventiva por nueva acusación de peculado
17:14 Arcángeles de Puebla fuera del calendario LFA 2026, el equipo advierte con tomar acciones legales
Tendencia
1
Contra Revelan primeras declaraciones de Gaby ‘N’ tras ser detenida en Oaxaca
2
Contra SEP suspende clases y habrá puente de 4 días en febrero: Te decimos cuándo y dónde
3
Futbol ¡Ahora sí! Leagues Cup en últimos detalles para jugarse en México
4
Futbol Internacional Concachampions 2026: Así se jugarán los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup
5
Empelotados ¿Dice adiós? TV Azteca 'borra' a importante figura para el Mundial
6
Futbol América, con lo mínimo, elimina a Olimpia y avanza a Octavos de la Concachampions
Te recomendamos
Cruz Azul revela su 11 pare enfrentar a Vancouver FC; Andrés Montaño titular, Ebere e Ibáñez a la banca
Futbol
12/02/2026
Cruz Azul revela su 11 pare enfrentar a Vancouver FC; Andrés Montaño titular, Ebere e Ibáñez a la banca
FIFA ‘castiga’ al Athletic de Bilbao tras el caso de Padilla y Pumas
Futbol
12/02/2026
FIFA ‘castiga’ al Athletic de Bilbao tras el caso de Padilla y Pumas
Cruz Azul recupera con planta de Jasso 2 mil 500 empleos y mayor poder
Contra
12/02/2026
Cruz Azul recupera con planta de Jasso 2 mil 500 empleos y mayor poder
ENTREVISTA CON EMILIANO VARGAS EL BOXEADOR MEXICANO QUE APARECIÓ EN EL MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL
Box
12/02/2026
ENTREVISTA CON EMILIANO VARGAS EL BOXEADOR MEXICANO QUE APARECIÓ EN EL MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL
Se activa contingencia ambiental en CDMX y Edomex: qué significa y cómo te afecta
Contra
12/02/2026
Se activa contingencia ambiental en CDMX y Edomex: qué significa y cómo te afecta
Marcelo Flores con la Selección Mexicana en la Liga de Naciones de la Concacaf en 2022 | MEXSPORT
Futbol
12/02/2026
¡FIFA aprueba One Time Switch! Tres jugadores de Liga MX cambian de selección en 2026