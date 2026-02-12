UAdeC crece en matrícula, becas y calidad: el rector Octavio Pimentel rinde su 2º Informe

En una ceremonia que reunió a la élite académica, estudiantil y política de Coahuila, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, presentó su Segundo Informe de Actividades ante el Honorable Consejo Universitario, donde destacó avances históricos en matrícula, infraestructura, calidad académica y presencia internacional.

“El éxito se mide por el impacto social de nuestro quehacer universitario porque trabajamos con y para Coahuila”, expresó el rector, quien hizo énfasis en que cada logro es fruto del trabajo colectivo y del compromiso institucional.

La UAdeC aumentó los espacios educativos para que más jóvenes accedan a la educación / Especial

Más jóvenes en las aulas

Con una matrícula actual de 41 mil 779 estudiantes, la UAdeC aumentó los espacios educativos para que más jóvenes accedan a educación media superior y superior.

Además, se consolidaron 30 planes de estudio certificados, nueve programas de Educación Dual, y se incrementaron a 24 los posgrados de calidad reconocidos por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, además de cinco programas con acreditación internacional.

Nuevas carreras para el futuro

Durante este periodo, se abrieron licenciaturas e ingenierías innovadoras, alineadas al desarrollo regional y tecnológico: Nutrición, Organización Deportiva, Robótica y Sistemas Inteligentes, Negocios Internacionales, Enfermería, Vitivinicultura y Ciencias Sociales.

El rector Octavio Pimentel Martínez presentó su Segundo Informe de Actividades / especial

Becas y apoyos: nadie fuera por falta de dinero

“Hoy, el 34% de nuestra matrícula cuenta con algún tipo de beca (…) nadie debe quedarse sin estudiar por motivos económicos”, dijo el rector. Tan solo en 2025, más de 4 mil estudiantes accedieron a créditos de inscripción.

Infraestructura, conectividad y calidad

Se invirtió en 22 obras estratégicas, además de la entrega de 552 computadoras, 3,952 mesabancos y 161 minisplits. También se logró una cobertura de internet 69% superior respecto al año anterior en diversos campus.

Intercambios, deporte y cultura

En el plano internacional, 94 estudiantes participaron en movilidad global gracias a 40 convenios en 14 países. La universidad celebró 708 eventos culturales con más de 102 mil asistentes y 19 medallas nacionales fueron ganadas por deportistas universitarios.

Igualdad, liderazgo y cercanía

La UAdeC entregó el Reconocimiento a la Mujer Universitaria a 92 mujeres líderes, y lanzó el Diplomado en Igualdad Sustantiva, con 152 participantes en tres generaciones.

El gobierno de Coahuila apoya y recononce el trabajo en equipo de toda la comunidad universitaria / Especial

Además, el rector destacó su compromiso de cercanía, al recorrer 38,929 kilómetros en 16 municipios. “La cercanía, el diálogo directo y el trabajo conjunto, hombro con hombro, son la vía más efectiva para construir acuerdos y fortalecer a nuestra comunidad”, subrayó.

Reconocimientos y respaldo

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, reconoció el trabajo en equipo de toda la comunidad universitaria: “Son sin duda una de las mejores universidades de todo México (…) Cuenten con nosotros al cien, prácticamente como si fuéramos un Lobo más”, afirmó ante estudiantes, docentes y autoridades.